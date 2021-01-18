MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Bakan Akar'dan 'Irak'la iş birliğine hazırız' mesajı
ABONE OL
18.01.2021 - 14:52 | | AA

Son dakika... Bakan Akar'dan 'Irak'la iş birliğine hazırız' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Irak'a resmi ziyarette bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, 'Terör örgütü PKK ile mücadelede iş birliği ve koordinasyon çok önemli rol oynamaktadır. Irak'la her türlü iş birliğine hazırız' dedi.

Son dakika... Bakan Akar'dan 'Irak'la iş birliğine hazırız' mesajı
Bakan Akar'dan 'Irak'la iş birliğine hazırız' mesajı
Bakan Akar'dan 'Irak'la iş birliğine hazırız' mesajı
Bakan Akar'dan 'Irak'la iş birliğine hazırız' mesajı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad Sadun el Cuburi ile görüştü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat’a geldi.

İlk olarak Irak Savunma Bakanlığına geçen Akar, askeri törenle karşılandı.

Törenin ardından Bakan Akar ile Irak Savunma Bakanı el Cuburi, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

Türkiye ile Irak arasında kardeşlikten öte akrabalık bağlarının olduğunu belirten Akar, bölgenin hassas bir dönemden geçtiğini söyledi.

Akar, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki zorlukları birlikte yenebiliriz. Her açıdan dünyanın en güzel coğrafyası olan Orta Doğu coğrafyasını, bölgemizi barış ve güvenliğin merkezi haline getirebiliriz. Irak'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, esenliğine ve refahına saygılıyız. Irak'ın siyasi birliği bizim için esastır. Her zaman samimiyetle ifade ettiğimiz gibi bizim tek amacımız halkımızın güvenliği, sınırlarımızı korumak, sınırlarımız dahilinde barış ve refah içinde yaşamak, hak ve menfaatlerimizi savunmaktır. Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yoktur."

Irak'ın kuzeyindeki terör varlığının iki ülke için de önemli bir tehdit olduğunu vurgulayan Akar, "Terör örgütü PKK ile mücadelede iş birliği ve koordinasyon çok önemli rol oynamaktadır. Irak ile her türlü iş birliğine hazırız." diye konuştu.

Kocaeli'de kayıp olarak aranan doktordan acı haberKocaeli'nde kayıp olarak aranan Doktor Uğur Tolun, hayatını kaybetmiş olarak bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye-Yunanistan arasındaki kritik toplantı başladı

Son dakika... Türkiye-Yunanistan arasındaki kritik toplantı başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Son dakika! Kocaeli'de kayıp olarak aranan doktordan acı haber

Son dakika! Kocaeli'de kayıp olarak aranan doktordan acı haber

Sıradaki Haber