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11.02.2021 - 13:57 |

Son Dakika... Bakan Akar'dan terörle mücadelede net mesaj: Sığınaklarını başlarına yıktık

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin, 'Sakladığımız bir şey yok, sığınaklarını başlarına yıktık' açıklamasını yaptı.

Son Dakika... Bakan Akar'dan terörle mücadelede net mesaj: Sığınaklarını başlarına yıktık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'na ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, 'TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri donanımıyla, nitelikli personeliyle kendisine verilecek her türlü görevi karada, denizde, havada, kışın, yazın, dağda, ovada yapabilecek güçte olduğunu göstermiştir' dedi.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle;

Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü tehdit ve tehlikelerin sadece niceliği değil, niteliği de değişti.

NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız.

Türkiye bölgede varlığını ortaya koymasaydı, özellikle Avrupa'ya olacak mülteci akınının nelerle sonuçlanacağını herkesin iyi düşünmesi lazım.

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