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11.08.2020 - 13:17 | | DHA

Son dakika! Bakan Albayrak'tan Eren Bülbül mesajı: İyi ki varsın Eren!

Gelen bir son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için "Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz: İyi ki varsın Eren" mesajını paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yerlerini gösterirken açılan ateşte şehit olan Eren Bülbül için Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, mesajında, "Eren Bülbül'ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i şehit oluşlarının 3'üncü yılında rahmetle anıyorum. Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz: İyi ki varsın Eren" dedi.

 

Son dakika Bakan Albayraktan Eren Bülbül mesajı: İyi ki varsın Eren

Son dakika! Bakan Albayrak'tan Eren Bülbül mesajı: İyi ki varsın Eren!Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün vefatının üçüncü yılında bir mesaj paylaştı.
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