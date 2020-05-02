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02.05.2020 - 15:20 |

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Öğrenciler için yeni hizmet

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ailelerimiz uzaktan eğitim sürecinde zorlanmasınlar diye, kullanıcı sorularına anında yanıt vermek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ ile EBA Asistan’ı hayata geçirdik." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Öğrenciler için yeni hizmet

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter'dan yaptığı açıklamaları şu şekilde:

"Ailelerimiz uzaktan eğitim sürecinde zorlanmasınlar diye, kullanıcı sorularına anında yanıt vermek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ ile EBA Asistan’ı hayata geçirdik.

EBA Asistan ile şifre alma/yenileme, ders programı sorgulama, sınavlarının durumunu öğrenme, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorularınızı sosyal platformlarda, sanki canlı bir kişiye soru soruyormuş gibi yazarak anında yanıt bulabilirsiniz."

88 yıldır aynı yöntemle 'kürek helva' yapıyorlar! Ramazan'da vazgeçilmez...Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Ayhopa ailesi tarafından 88 yıldır üretilen “kürek helva”, özellikle Ramazan aylarında vazgeçilmez bir tat olarak tüketiliyor.
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