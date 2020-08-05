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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! Türkiye'de en yoğun denetim yarın başlıyor
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05.08.2020 - 12:00 |

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! Türkiye'de en yoğun denetim yarın başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarında bulundu. Koronavirüse karşı Türkiye'de bugüne kadar en yoğun denetimin yarın gerçekleştirileceğini açıklayan Bakan Soylu 'Hepimiz sahada olacağız' dedi.

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! Türkiye'de en yoğun denetim yarın başlıyor

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.

Pazarlar
İşyerleri
Marketler
Toplu taşıma
Yollar
Alışveriş alanları
Lokantalar
Kafeteryalar
Ticari taksiler ve
tüm yaşam alanlarında

Hepimiz sahada olacağız
Valiler
Kaymakamlar
Belediye Başkanları
Esnaf ve Ticaret Odaları Kurum Müdürleri
Kolluk
Zabıta

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu Türkiyede en yoğun denetim yarın başlıyor

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu Türkiyede en yoğun denetim yarın başlıyor


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