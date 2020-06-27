Son dakika Bakan Soylu sosyal medyadan YKS iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti

27.06.2020 - 14:26 | | DHA
Son dakika! Bakan Soylu sosyal medyadan YKS için teÅŸekkür etti
Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re; Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) geÃ§ kalan adaylarÄ±n, polisler tarafÄ±ndan gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.
Bakan Soylu, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "TÃ¼rk Polisi gÃ¼vendir, sÄ±ÄŸÄ±nÄ±lacak limandÄ±r. YKS'ye geÃ§ kalan kardeÅŸlerimizi sÄ±nava girecekleri okula yetiÅŸtiren polislerimize teÅŸekkÃ¼rler" ifadesini kullandÄ±. Bakan Soylu, geÃ§ kalan adaylarÄ±n kimisinin Yunus ekipleri, kimisinin gÃ¶revli diÄŸer polisler tarafÄ±ndan araÃ§larla gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini de paylaÅŸtÄ±.
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Sakarya'da imama kÄ±zdÄ±lar, namazÄ± kÄ±raathane önünde kÄ±ldÄ±larSakaryaâ€™nÄ±n Kaynarca ilçesinde, imam ile bazÄ± sorunlar yaÅŸayan cami cemaati, yatsÄ± namazÄ±nÄ± cami yerine kÄ±raathane önünde birlikte kÄ±ldÄ±. Mahalle muhtarÄ± Saffet Kansu imam deÄŸiÅŸene kadar camiye gitmeyeceklerini, o zamana kadar da namazlarÄ± kÄ±raathane önünde kÄ±lacaklarÄ±nÄ± söyledi.