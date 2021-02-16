Son dakika! Bakan Soylu'dan HDP'li vekile çok sert tepki: Hiç gülmeyin!

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları:

Bir hüzünlü günde, bir yas gününde hep birlikteyiz. Bulunduğumuz görevlerden ziyade bizim için bu acıyı paylaşmak bir aile vazifesidir. Dün ben bir cenazedeydim, Mersin'de. Ünzile teyzenin elini tutamadım. Evladını kaybedenleri dün tanımadım. Gardırop siyasetçisi değiliz biz. Ünzile teyze bana bir şey söyledi. Acıyla ilgili değil, evladı ile ilgili bir şey söylemedi. 3 kere "Dik durun" dedi. Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı. Terör operasyonu sırasında da kaçırılmadı.

Hem acımız var hem bıçağı içimize sokup biraz daha kanatmak için konuşanlar. Bu çocuklar ailelerinin yanından kaçırıldı. Açık öğretim imtihanına giderken kaçırıldı. Biri bayram ziyaretinden önce kaçırıldı.

HAİN OĞLU OĞLUDUR

Derdimiz ne bizim Gara ile. 2019 yılında terör örgütünden yapılan tacizleri yarısı bu bölgeden geldi. Evlatlarımız artık dağa değil, okula gidiyor diye niye övünüyoruz. Bu bölgelerde göz açtırmamalıyız. Çocuklarımız şehit edilirken, ailelerini istismar etmek istediler. Belçika numarasında arayıp, 'dursunlar' çağrısı yapmaya çalıştılar. Terör örgütünden merhamet, vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden hukuk bekleyen, 'Acaba bir şey olur mu?' diye ona yasalanan hain oğlu haindir.

BU SAYIYI İLK KEZ AÇIKLIYORUM

Devlet, terör örgütüyle aynı kefeye koymaya çalışıyorlar. Öyle mi? Şehitlerimizin aileleriyle görüşülmediği yalandır. Sadece benim bakan yardımcım ailelere 5 kere görüştü. Aileleri alıp, Erbil'e Irak'a götürdüler. İlk kez bu rakamı açıklıyorum. 1984'ten bu yana terör örgütü, 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi. O İHD denilen canı çıkasıcası dernek, bir tanesi için bir laf söyledi mi?" İnsan Hakları Derneği ne zaman bu rakamları verdi? Pervin Buldan, "biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar" dedi.

BİZİM ACIMIZI NEREDEN BİLECEKLER

10 tane çocuğa acımayan, benim askerime, polisime, jardarmama acır mı? ABD şöyle demiş böyle demiş. Ne derse desinler! Bizim acımızı nereden bilecekler.

Şunu burada ifade etmek istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti, terörle mücadelede hukuka bağlı kalıyor. 2 terörist teslim oldu. O hınçla her şey yapılabilirdi. Ama alıp gerekli işlemler yapıldı.

HDP'Lİ VEKİLE ÇOK SERT TEPKİ

Allah şahittir, bu PKK terör örgütü ailelerimize karşı, şehitlerimize karşı galip gelemeyecek. Sizi yenecekler. (HDP sıralarına dönerek) Hiç gülmeyin Hanımefendi. Biz gülmüyoruz!

PKK, ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek.

Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları:

Irak’ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir. Bu bölgeyi zaten 5 aydır takip ediyorduk. Karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı

Bu operasyon 35 kilometre derinlikte gerçekleştirilmiştir. Operasyonda geniş bir güvenlik önemiyle gizlilikle hazırlıklar yapılmıştır. Sivil halkın mal ve güvenliğine büyük özen gösterilmiştir.

UÇAKLARLA ETKİ ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ

Bölgeye uçakla etki etmek neredeyse mümkün değildi. Mağara girişinde sadece göz yaşartıcı gazlar kullanılmıştır. Bu uygulamalar sırasında teslim olmaları gerektiği tekrar tekrar teröristlere hatırlatıldı. Akşam saatlerine doğru, 1. terörist unsurlarımıza teslim oldu. Teslim olan terörist mağaranın içi hakkında bilgi verdi. Mağaradan kaçmaya çalışan bir terörist daha askerlerimiz tarafından yakalandı.

Tüm çağrılarımıza ateş açarak cevap verildi. Ateşe mağara içinde de devam edildi. Ateş içeride kesilene kadar ilerlendi.

13 vatandaşımızın şehit edildiği bölgeye girildiğinde, naaşlar görüldü. Sonra naaşlar tahliye edildi. Adli Tıp raporları da daha sonra yayınlanacak.

TERÖRE BÜYÜK DARBE

Naaşlar yurt içini nakledildikten sonra, kademeli bir şekilde askerlerimiz yurt içine dönüş yaptı. Ama istihbarat ve gözetleme faaliyetlerimiz devam ediyor.

Bu operasyon sonucunda PKK, hem maddi hem de manevi açıdan büyük darbe aldı. 51 terörist ölü, 2 terörist de sağ olarak ele geçirilmiştir. Bu hareket ile bölgeye yerleşen tüm terör unsurları büyük ölçüde temizlenmiştir. TSK, terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği Gara’da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, PKK’ya ağır zayiat verdirmiştir.