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09.01.2021 - 16:31 | | AA

Son dakika... Bakan Soylu'dan sert tepki: Terör örgütlerinin soytarısıdır!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yaptığı" gerekçesiyle daha önce 1 yıl 8 ay ceza aldığını belirtti.

Son dakika... Bakan Soylu'dan sert tepki: Terör örgütlerinin soytarısıdır!

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas nolu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C'li Ebru Timtik, sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece birkaçıdır."

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