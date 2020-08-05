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05.08.2020 - 14:15 | | DHA

Son dakika... Beyrut'taki patlama! Bakan Varank: 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberine göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyrut'taki patlamaya neden olan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini belirterek, Kanal İstanbul'un Türkiye için stratejik güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

Son dakika... Beyrut'taki patlama! Bakan Varank: 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir" dedi.

Son dakika... Beyruttaki patlama Bakan Varank: 6 sene önce İstanbul Boğazından geçti

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