18.11.2020 - 12:18 | | DHA
Son dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'ya suç duyurusu
Gelen son dakika haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehdit ve hakaret içerikli mektup nedeniyle Alaattin Çakıcı için suç duyurusunda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla ‘tehdit ve hakaret’ içeren mektubu nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mafya Bozuntusu' tanımlamasına muhatap, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında; hakaret ve tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Seviyesizliğin hesabını soracağız" dedi.