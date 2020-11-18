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18.11.2020 - 12:18 | | DHA

Son dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'ya suç duyurusu

Gelen son dakika haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehdit ve hakaret içerikli mektup nedeniyle Alaattin Çakıcı için suç duyurusunda bulundu.

Son dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'ya suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla ‘tehdit ve hakaret’ içeren mektubu nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mafya Bozuntusu' tanımlamasına muhatap, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında; hakaret ve tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Seviyesizliğin hesabını soracağız" dedi.

Son dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlundan Alaattin Çakıcıya suç duyurusu

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