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24.12.2020 - 15:47 | | DHA

Son dakika... CHP'li vekil Meclis'te tabutla basın açıklaması yaptı

Gelen son dakika haberine göre; CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, seçim bölgesi Hatay'da artan Covid-19 salgınına dikkat çekmek için TBMM’de 'maket tabutla' basın toplantısı düzenledi.

Son dakika... CHP'li vekil Meclis'te tabutla basın açıklaması yaptı

CHP'li Topal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısına Hatay'da artan koronavirüs vakalarına dikkat çekmek için tabut maketi getirdi. Elindeki kırmızı beyaz karanfilleri de tabutun üzerine bırakan Topal, "Böyle bir tabutla gelmek istemezdim ama zorunda kaldım" dedi. Seçim bölgesinde artan koronavirüs salgınına dikkat çeken Topal, Hatay'ı, Çin'in Vuhan kentine benzetti. Çin hükümetinin Vuhan için uyguladığı olağanüstü tedbirlerin Hatay için de uygulanmasını isteyen Topal, Türkiye'de başka bir kentte bu kadar vaka artışı olmadığını öne sürdü.

Son dakika... CHPli vekil Mecliste tabutla basın açıklaması yaptı

'HALK KARANTİNA UYGULANSIN İSTİYOR'

Hatay'ın 11 milletvekilinin 6'sının, ildeki bazı yöneticilerin, sağlık çalışanlarının ve çok sayıda vatandaşın koronavirüse yakalandığını aktaran CHPli Topal, "Gasilhanede vatandaşımız cenazelerini almak için sıra bekliyor. Yoğun bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız sıra bekliyor. Sayın Bakan, 'Hatay'da ağır hasta yükü fazla' diyor. Madem öyle ise nedir bunun çaresi? Halk çaresiz. Halk karantina uygulansın istiyor. Ancak karantinanın da şartları var. Vatandaşlarımız, esnaf, çiftçiler, tarım işçileri, serbest meslek mensupları, kiracılar ve birçok vatandaşımız ekonomik olarak zor durumda. Vatandaşlarımıza ekonomik destek verilerek karantina uygulanmalıdır" ifadesini kullandı.

 

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