Son dakika | Corona virüste yeni tedbirler! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye corona virüse karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Türkiye en başından itibaren tüm tedbirlerini alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir.

Maske, test kiti başta olmak üzere salgınla mücadele için gereken temel amaçları kendimizin üretiyor olması bizi mutlak dışa bağlılıktan kurtarmıştır.

Tek yapmamız gereken birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak salgın tehdidi geçene kadar kurallara harfiyen uymaktır.

Cumhurbaşkanlığı olarak bizde bakanlık ve kurumlarımızla birlikte tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyoruz.

Hep söylediğim gibi milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını uygulamasıdır.

Sayıca az da olsa sosyal izolasyon sosyal mesafe temizlik gibi temel kurallara uymayanların olduğunu görüyoruz.

Salgınla mücadele çerçevesinde attığımız adımlara bu gece yarısı itibariyle yenilerini ekliyoruz.

Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehir ile Zonguldak ilimizi belli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz.

Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz.

Yarından itibaren pazar yerleri marketler gibi toplu şekilde bulunan alanlarda maske takması zorunlu olacaktır.

En az 3 adım mesafe kuralına uymayana ceza verilecek.

İkazlara uymayanlara gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.

Milletime güveniyorum, bu içi boş bir söz değil. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerini görüyoruz.

Sağlık çalışanlarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Geçtiğimiz günlerde covid 19 hastalığından kaybettiğimiz Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne vereceğimizi bundan böyle hocamızın adıyla şehir hastanesi olarak anılacaktır.

Kampanyanın 3. gününde yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir.

Ülkemizde hayatı ne zaman normale döndürebileceğimiz 83 milyon olarak bizlerin elindedir.