Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse bu millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır." dedi.

Erdoğan, partisinin Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Kongrelerde görev alacaklara başarı dileyen Erdoğan, salgın şartlarının yol açtığı kısıtlamalara rağmen kongreleri hem tedbirlere uygun hem de coşkulu şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

AK Parti kongrelerinin bir siyasi parti toplantısı olmanın ötesinde, ülkenin ve milletin geleceğe ilişkin umutlarının tazelendiği demokrasi platformları olduğunu dile getiren Erdoğan, "AK Parti, milletimizin kurduğu bir partidir. Girdiğimiz 15 seçimin hepsinde de birinci yaparak bizi bugünlere milletimiz getirmiştir. Bunun için her adımımızı milletimize bakarak atıyoruz." diye konuştu.

"Milletimiz, bugün bize 2023 hedeflerimizi işaret ediyor." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin demokrasiden ekonomiye her alanda en üst lige çıkmasının ifadesi olan 2023 hedeflerimizin en kritik dönemeci de aynı yıl yapılacak seçimlerdir. Kongrelerimizde, partimizi 2023 seçimlerine taşıyacak ve inşallah sandıkta bir kez daha elde edeceğimiz zaferin altına imza atacak kadroları belirliyoruz. Teşkilatlarımızda görev alan her bir arkadaşımın böylesine bir tarihi sorumluluğun altına girdiğinin bilincinde olduğunu biliyorum. Gözlerinizdeki parıltı, yüreklerinizdeki kıpırtı, kalplerinizdeki heyecan, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına katkıda bulunma azminizin yansımasıdır. Rabbime bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum."

Kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev almış tüm partililere şükranlarını sunan ve vefat edenlere de Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bu kritik döneminde, hayatınızın diğer alanlarından fedakarlık yaparak sorumluluk üstlendiğiniz, elinizi taşın altına koyduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Tarihin her döneminde bayrağı en üst burca dikmek için öne atılan birileri olmuştur. Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın, Söğüt'te Osman Bey'in, Kosova'da Murat Hüdavendigar'ın, İstanbul'da Fatih'in, Sina Çölü'nde Yavuz'un, Bağdat'ta 4. Murat'ın, İstiklal Harbinde Gazi Mustafa Kemal'in, çok partili hayata geçişte merhum Menderes'in zaferleri hep böyle gerçekleşmiştir. Türkiye'nin geçtiğimiz 18 yılda elde ettiği başarıların kahramanı da mücadele safının en önünde yer alan işte bu kadrodur."

Erdoğan, geleceğin aydınlık Türkiye'sini birlikte inşa edeceklerini ve kendilerinden sonraki nesillere 2053 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri bir ülke emanet edeceklerini vurguladı.

"ÜLKEMİZE KENDİ SENARYOLARINA GÖRE İSTİKAMET BİÇEMEYECEKLER"

Son iki asırdır önlerine konan engeller ve kendi eksikleri sebebiyle dünyanın yaşadığı değişimlerin çoğunun gerisinde kaldıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu kez önümüze çıkan fırsatı değerlendirecek ve hedeflerimize ulaşacağız. Ülke olarak uluslararası alanda, parti olarak da içeride maruz kaldığımız saldırıların gerisinde Türkiye'yi bir kez daha küresel güç dengelerinin dışında bırakma niyeti olduğunu biliyoruz ama bu defa başaramayacaklar. Milletimizin enerjisini ve vaktini iç çekişmelerle heba ettirerek, ülkemize kendi senaryolarına göre istikamet biçemeyecekler. İstiklalimize ve istikbalimize sıkı sıkıya sarılan milletimizle birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolda Allah'ın izniyle zafere ulaşmamıza engel olamayacaklar. Vesayetle elde edemediklerini terör örgütleriyle, onlarla başaramadıklarını darbeyle deneyenleri bugüne kadar nasıl hep hüsrana uğrattıysak, inşallah bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz."

Demokrasiye, ekonomiye, özgürlüğe ve kalkınma yolunda elde ettikleri kazanımlara sahip çıkarak, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dün, en temel insani ihtiyaçları için gereken altyapıdan bile mahrum Türkiye'den nasıl bugün gelişmiş ülkelerin bile gıptayla izlediği bir yere geldiysek, yarın da lider ülkeler arasına gireceğiz. Önümüze kurulan tuzakları birer birer aşarak, kirli oyunları birer birer deşifre ederek, kendimizle birlikte tüm dostlarımızın da hakkına, hukukuna sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Cumhur İttifakı olarak ülkemizi küresel siyasi ve ekonomik çalkantıların içinden güvenle çıkartarak, istikrar ve huzur ikliminde hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışacağız. Bu meşakkatli bir o kadar da şerefli mücadeleye hangi seviyede olursa olsun destek veren, katkıda bulunan herkesin en kıymetli hazinesi milletimizin gönlünden kopup gelen bir 'Allah razı olsun' nidası olacaktır."

Erdoğan, 40 yıllık siyasi hayatlarının her gününü ve her anını bu sözü duymak için harcadıklarını belirterek, "İnşallah son nefesimize kadar da aynı gaye uğrunda mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

Bunun için "AK Parti'nin siyaseti hizmet siyasetidir, eser siyasetidir, kalkınma siyasetidir." dediklerini söyleyen Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin tamamında tüm yapılanlardan katbekat daha fazla hizmeti bu kadar kısa sürede ülkemize kazandırmamızı da işte bu anlayışa borçluyuz. Sizlerin de aynı gayeyle gecenizi gündüzünüze katarak çalışacağınıza, çabalayacağınıza inanıyorum, Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 84 milyona yaklaşan nüfusunun her birini AK Parti'nin tabii mensubu olarak gördüklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Partimizin 11,5 milyona yaklaşan üye sayısıyla diğer tüm partilerin üye sayılarını katlayarak geçmiş olması önemlidir ama bizim için yeterli değildir. Ana kadememizle kadın kollarımızla gençlik kollarımızla gönlünü ve desteğini partimize çekemediğimiz tek bir ferdin dahi bulunması, bizim eksiğimizdir. Oy oranı sandıkta ortaya çıkar, mücadelenin ve başarının asıl görüleceği yer sandık gününe kadar yapılan çalışmalardır. Bunun için AK Parti'nin genel merkez yöneticisinden il ve ilçe teşkilatlarına, mahalle ve köy temsilcisinden sandık müşahidine kadar tüm kadroları yılın 365 gününü seçim günü gibi değerlendirmek mecburiyetindedir. Milleti seçimden seçime hatırlayanların siyaseti masabaşı mühendislik hesaplarıyla yapanların, kendine sadece medya aynasında bakanların nesiller boyu iktidardan uzak kalmalarının sebebi işte budur."

"HAKİKAT SELİNİN ÖNÜNDEN KAÇAMAYACAKTIR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütme ve yönetme yetkisi alabilmenin tek yolunun milletin yarısından fazlasının desteğini kazanabilmek olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla artık bu köhne siyaset tarzının işi daha zordur. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları dahi bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor. AK Parti olarak, tamamını tabii seçmenimiz olarak gördüğümüz milletimizin her bireyini kendi çatımız altında görme gayretimizde ne kadar mesafe katedersek, hangi mahfillerde yazıldığı belli olan bu oyunu o kadar çabuk bozarız. Sahaya çıktığınızda sizin bir adım gittiğiniz her vatandaşımızın size 3-5 adım geldiğini zaten bizzat müşahede edeceksiniz. Bizimle eser ve hizmet yarışına giremeyenlerin yöneldikleri her kapının önünde sonunda milletimizin feraset duvarına çarparak kapandığını geçmişteki tecrübelerimizle zaten biliyoruz. Yeter ki biz kendi istikametimize sahip çıkalım, kendi bildiğimiz yolda kararlılıkla gitmeyi sürdürelim. Allah'ın izniyle bu yolun sonu mutlaka zafere çıkacaktır.

İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse bu millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır. Kendi partilerinde ki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık furyasının üzerini örtmek için yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltenler hakikat selinin önünden kaçamayacaktır. Türkiye'ye husumeti şiar edinmiş herkesle kol kola girenlerin varacağı yer, halkın karşısına çıkacak yüzü kalmamış bu siyasetçilerin konduğu tarihin tozlu rafları olacaktır."

Türkiye'yi ve milleti bu faşist ve riyakar siyasetin eline bırakmayacaklarını ve bunların gerçek yüzlerini her fırsatta millete teşhir edeceklerini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ama asıl kendi işimize bakacağız. Ülkemize daha çok hangi eserleri kazandırabileceğimize bakacağız, milletimize daha çok hangi hizmetleri verebileceğimize bakacağız, Türkiye'yi hangi alanlarda en ileriye taşıyabileceğimize bakacağız. İşte dün, Milli Uzay Programımızı açıklayarak gözümüzü uzaya diktiğimizi ilan ettik. 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör' diyerek, ülkemizin uzay yarışında en önlere çıkma kararlılığını gösterdik. Bizim asıl gündemimiz bunlardır. Diğer konulara siyasetin cilvesi olarak bakarak milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. Sizlerden de illerimizde aynı anlayışla hiçbir rehavete meydan vermeden çalışmanızı istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kongrelerin gerçekleştirildiği illerdeki partilileri selamladı.