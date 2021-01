Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 hedefini açıkladı: 'Çoğunluk olacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Salgın sebebiyle bir süre ara verdiğimiz kongrelerimize bugün yeniden başlıyoruz. YSK takvimine uygun şekilde pazartesi, salı ve çarşamba günleri kongrelerimize devam edeceğiz. Tüm amacımız İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleriyle birlikte bu süreci tamamlamaktır. Böylece büyük kongre öncesi tüm hazırlıklarımızı bitirmiş olacağız. Her kongremizde, her seçimde kadrolarımızı yeni isimlerle, yeni seslerle tahkim ederek, yönümüzü geleceğe dönerek devam ediyoruz. Kadın ve gençlik kolları ile birlikte ülkemizin en geniş tabanlı partisi konumundayız. Sizlerden beklentimiz milletimizin kalbindeki bu sevgiyi yılın her günü partimize desteğe dönüştürecek bir muhabbet iklimi oluşturmaktır.

Medya ve sosyal medya önemlidir ama siyasette belirleyici olan yüz yüze siyasettir. AK Parti bakımından milletimizin her bireyine ulaşmanın zorluğu yoktur. Gönlünü kazanmak için kapısını çalmadığımız, hasbihal etmediğimiz, derdini dinlemediğimiz tek bir kişi dahi varsa bu bizim eksiğimizdir. İl yönetimlerinden en büyük beklentim 2023'e kadar her günümüzü seçim günü gibi görerek çalışmaktır. Yılın her günü milletimizle hemhal olmayanın seçim günü diyeceği kalmaz. Milletin gönlüne girmek için gece gündüz çalışmayı kendine zul görenler yanlış yerde, yanlış göreve taliptir.

2023'te tekrar kazanacağız. Hem Cumhurbaşkanlığı hem TBMM'de çoğunluk olacağız.

Bizi asıl yoran bu milletin esenliği için omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin sergilediği tavırlardır. CHP, hep Türkiye'nin sorunlarını büyütmüş bir partidir.

CHP büyük zulümlerin partisidir. Kılıçdaroğlu laf kalabalığıyla asıl niyetini gizlemeye çalışıyor. Milletin doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı'nı hala hazmedemiyorlar. Bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Teröriste arkadaş demiş birinin söyledikleri zaten hükümsüzdür. Bu zatın onuru olsa kasetle geldiği koltuktan haysiyetiyle giderdi.

Seçilmek 'Cumhurbaşkanı yapmaz' diyor. Boş laf.

Kim ne derse desin, biz kendi işimize bakacağız. Partide, hükümette, Meclis'te, yatırımlarda, dış politikada kendi işimize bakacağız. Milletimiz diğer tüm hususlardan öte hizmet bekliyor.

Asıl yapacaklarımız daha ileridedir. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmadan durmak, duraksamak bir anını bile geçirmek bize haramdır.