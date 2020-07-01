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01.07.2020 - 18:10 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'yu kabul etti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti

  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 30 dakika sürdü.

Ateşi yüksek çıkan yolcu hastaneye kaldırıldıKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, polisin durdurduğu otobüste yaptığı kontrolde, ateşi 39.5 derece çıkan yolcu, corona virüs şüphesiyle hastaneye götürüldü. Dezenfeksiyon işlemi yapılıp, yolcuların bilgileri alındıktan sonra otobüsün hareket etmesine izin verildi.
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