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06.06.2020 - 20:03 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılmıştı. Erdoğan'dan konuya ilişkin paylaşım geldi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz."


Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz



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