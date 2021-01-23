Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: Bir ilk olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fırkateyni’nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3. Gemi İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

Pakistanlı kardeşlerimizle özellikle savunma sanayii alanında çok ciddi bir potansiyelimiz olduğunu biliyoruz. Savunma konusunda güçlü olmayan ülkelerin geleceklerine olumlu bakmaları mümkün değildir. Yakın tarihimizde dışa bağımlılığımızın acısını çekmiş bir ülkeyiz. Milli güvenliğimizi korumak için attığımız her adımda baskıyla karşılaştık.

Askeri, ekonomik ve diplomatik bakımdan güçlü olmak bizim için tercihten öte bir zorunluluktur. Biz iddiaları, hedefleri, dünyanın gidişatına dair söyleyecek sözü olan bir milletiz.

Savunma sanayisinde 2002 yılında sadece 62 proje yürütülürken bugün bu sayı 700'e yaklaştı.

Kara ve deniz araçlarında kendisiyle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik.

TÜRK SİHALARI HARP YÖNTEMLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİR

Üç kıta 9 ülkeye toplam bedeli 3 milyar doları bulan deniz platformu ihraç ettik. Kara ve deniz araçları alanında kendimizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. İnsansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve TİHA üretiminde ise dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız.

İçimizdeki gafillerin tüm karalama kampanyalarına rağmen silahlı, silahsız insanız hava araçlarımız tüm dünyada gıpta ile takip ediliyor.

İnsansız hava araçları en son Karabağ zaferinde olduğu gibi harp yöntemlerini değiştirmiştir.

10 ÜLKE ARASINDA

Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz.

Bugüne kadar yapılan çalışmaların başarısını, kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmemize borçluyuz. Herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı, milli kuruluşlarımızı tercih etmek birinci önceliğimizdir.

Acil ihtiyaçları karşılayacak, özellikle de dışarıdan temin yoluna gitsek bile planlamalarımızın omurgası mutlaka milli imkanlara dayanmalıdır.

İLK OLACAK

Yerli ve milli olarak geliştirilen 3 boyutlu radarı gibi sistemlerimizi de bu gemi ile ilk kez kullanmaya başlayacağız. İlk milli gemi savar sistemi Atmaca'yı gemilerimize entegre etmeye başladık.

3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak sürekli kendimizi güçlendirmek durumundayız.

İnşallah 5 yılda hizmete alacağımız 5 büyük proje ile donanmamızı çok güçlü bir konuma getireceğiz. Korkut alçak irtifa hava savunma sisteminin deniz versiyonu olan Gökdeniz'i ilk kez İstanbul Fırkateyni'yle birlikte envantere alacağız.

Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları:

Yunanistan'la yapacağımız görüşmelerle meselelerin hak, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde ele alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasını umuyoruz.

Komşumuzdan beklentimiz Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki hakkımıza saygı göstermesi, yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek eylemlerden kaçınmasıdır.