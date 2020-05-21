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21.05.2020 - 11:10 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüştü

Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin lideri Abbas ile görüştü. Erdoğan Filistin'e desteğini süreceğini ifade etti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Mahmud Abbas, görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüşmesinde, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.

METİ timi EYP'yi böyle yok ettiMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Irak'ın kuzeyinde METİ timlerinin Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP’yi tespit ederek imha edildiği bildirildi.
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