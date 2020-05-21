Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Mahmud Abbas, görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüşmesinde, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.