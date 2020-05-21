21.05.2020 - 11:10 | | AA
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüştü
Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin lideri Abbas ile görüştü. Erdoğan Filistin'e desteğini süreceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Mahmud Abbas, görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüşmesinde, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.