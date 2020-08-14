Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 16 üniversiteye rektör ataması

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.





MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTEYE REKTÖR OLDU



Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda 'Dalında Mükemmelliği Yakalamış' tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen 'Endowed Chair' ödülünün sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çukurova Üniversite Rektörü olarak atandı.





Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, alınan bu kararla birlikte geçmişte mezuniyet sevinci yaşadığı Çukurova Üniversitesinin rektörü olarak atandı.











Osmaniyenin Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Meryem Tuncel, ilk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamladı. Çocukluk hayali olan doktorluğa Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak adım atan Meryem Tuncel, okulunu yıldız öğrenci olarak bitirdi. Yeterli olmayan İngilizcesi ve oturma izni olmamasına rağmen büyük cesareti ve azmi ile ABDye giden Meryem Tuncel, dahiliye ve böbrek hastalıkları dallarında ihtisas yaptı. Ardından da ABDnin üstün başarılı insanlara sağladığı özel bir vize ile çalışma ve oturma iznine sahip oldu. Tuncel, öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversitede kısa sürede çok sevilen ve takdir edilen biri haline geldi. Türk gelenek ve göreneklerinden yaşamı boyunca taviz vermediğini kaydeden Meryem Tuncel, Amerika Birleşik Devletlerinin Tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve Dalında Mükemmelliği Yakalamış tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen Endowed Chair ödülünün sahibi oldu.

AÜ'NÜN YENİ REKTÖRÜ, PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü'ne, Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı.













'HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAK'

Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni projelerle Akdeniz Üniversitesini daha ileri götürmek için çalışacaklarını belirterek, "Her şey daha güzel olacak. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte üniversitemizi daha ileri seviyeye getireceğiz. Dünya üniversiteleri arasında üniversitemizi daha üst seviyelere getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Vizyonumuzu ve misyonumuzu ortaya koyacağız" dedi.











