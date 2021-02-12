12.02.2021 - 12:46 | | AA
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde
Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, dün gece ilçedeki ikametinde konakladıktan sonra bugün programında yer alan etkinliklere katılacak.
AK Parti İl Başkanlığı önüne gelen Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyen hemşehrilerini eşi Emine Erdoğan ile makam aracından selamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde Belediye Başkanlığı'nı ve Kaymakamlığı ziyaret etti.
Sevgililer Gününü unutmak boşanma gerekçesi sayılabilir14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, avukat Zerrin Aslantaş Arpaşin, 2016 yılında Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'nin aldığı kararı hatırlatarak, sevgililer günü dahil özel günleri unutmanın boşanma sebebi sayılabileceğini söyledi.