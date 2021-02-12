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12.02.2021 - 12:46 | | AA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, dün gece ilçedeki ikametinde konakladıktan sonra bugün programında yer alan etkinliklere katılacak.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde

AK Parti İl Başkanlığı önüne gelen Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyen hemşehrilerini eşi Emine Erdoğan ile makam aracından selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde Belediye Başkanlığı'nı ve Kaymakamlığı ziyaret etti.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rizenin Güneysu ilçesinde

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