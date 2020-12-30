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30.12.2020 - 16:38 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir süre görüştü.

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