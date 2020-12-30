30.12.2020 - 16:38 | | AA
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüştü
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir süre görüştü.
Zehir tacirlerine operasyon! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktıDenizli’de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği Jibby ile arama yapılan operasyonda, elektrik süpürgesine saklanmış esrar bulundu.