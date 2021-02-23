Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 20 bin öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu buluşmamızın iki ana ekseni var; bir muallim, iki talebe. Öğrencilik yıllarımda bir talebenin hocasına yazdığı mektup elime geçmişti. O mektubun girişi çok çok enteresandı. Öğrenci o zaman talebe olarak yerini alıyor çünkü talep eden; hoca da muallim ilmi verene. Bugün biraz sonra teferruatıyla ifade edeceğim; bu okullarımızın açılış törenini anlamlı buluyorum.

Ankara'da açılışını yaptığımız eğitim-öğretim tesislerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim-öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetlerine sunuyoruz. Bu eğitim-öğretim tesisleri arasında ana okulundan güzel sanat lisesine, imam hatip lisesinden güzel sanatlara kadar mevcuttur. Bir kısmı sıfırdan inşa edilirken, bir kısmı da yıkılıp yeniden yapılmıştır. 7 bin 541 yeni derslikle Ankara'da toplam derslik sayısını 49 bin 700'e ulaştırdık. Şehrimizde tekli eğitim-öğretim yapan okullarımızın oranı yüzde 95'e yükselecektir. Bu şekilde başkentimizde ikili eğitim-öğretim meselesini tamamen ortadan kaldırarak bir eşiği daha aşmış olacağız.

Türkiye'yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi dört temel sütun üstünde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Geriye dönüp bir muhasebe yaptığımızda savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politikaya, enerjiye her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin iftiharı içindeyiz. Son 18 yılda aslan payını eğitim-öğretime ayırdık.

ATAMA MÜJDESİ

Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni 20 bin atamanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle, Ankara'daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700'e ulaştırmış bulunuyoruz

Biz kırtasiye kuyruklarında kitap beklerdik. Biz şimdi kuşe kağıtta kitapları sıraların üzerine koyuyor, öğrencilerimize teslim ediyoruz. Geçmiş yıllarda Türkiye yasakların, korkuların, kuyrukların ülkesiydi.. Eskilerin deyimiyle delikli kuruşa muhtaç olunan zamanlardı. 18 yılda eğitim-öğretim yaptığımız yatırımlarla ülkemize yakışmayan utanç tablolarına son verdik. Altyapımızı tamamen yeniledik.

Hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de ihtiyaçlar beklenti ve veriler zamanla değişiyor. 20 yılında öncesinin Türkiye nasıl bugünden farklıysa 20 yıl sonrasının Türkiye'si de bugünden farklı olacak. Hangi şartlardan geldiğimizi unutmayacağız.

Geçmişten ders alarak ama geçmişe de takılı kalmadan kararlı adımlarla geleceğe yürümemiz gerekiyor.

AŞILAMA SÜRECİ

Zamanında teknolojiye iletişimin altyapısına yatırım yapan ülkeler salgın sürecini daha kolay atlatıyor. Türkiye olarak en son DSÖ açıklama yaptı. 2022'nin başında inşallah salgının sona ereceğini açıkladı. İnşallah beklentimiz bu yönde. Aşılamayı en başarılı şekildi yürüten ülke Türkiye'miz. Hamdolsun dün itibarıyla 7.5 milyonu bulduk. Gevşeme yok. Yeni yeni tedbirler alıyoruz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

En kısa zamanda öğretmenler ile öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Vaka ve hasta sayısının azalması ile peyderpey yüz yüze eğitimi inşallah başlatıyoruz. 1 Mart'tan itibaren ilkokullarda haftada 2 gün, özel eğitim ve sınıflarında ise 5 gün yüz yüze eğitime geçiyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz