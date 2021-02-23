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23.02.2021 - 13:41 | | milliyet.com.tr

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim duyurusu: Çok önemli iki haftanın ortasındayız

Son dakika haberlere göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız' dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı'nın yüze yüze eğitim açıklaması...

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim duyurusu: Çok önemli iki haftanın ortasındayız

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.

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