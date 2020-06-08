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08.06.2020 - 21:34 | | AA

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'de yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duyduğu endişeyi Trump ile paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, Türkiye'nin deniz komşusu Libya'nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırdığı kaydedildi.

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, telefonda Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere önemli ikili ve bölgesel konuları görüştüğünü duyurdu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmede iki liderin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yenilmesi ile ABD ve Türkiye'nin ekonomilerinin tekrar faaliyete geçmesi için son çabaları ele aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Erdoğan ve Trump, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere kritik ikili ve bölgesel konuları görüştü." ifadesine yer verildi.

 

 

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