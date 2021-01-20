Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dil' mesajı: Sahip çıkmayan milletler devrilmeye mahkumdur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



Ülkemizin dört bir yanında medeniyetlere beşiklik yapmış yerlerimiz var. Kapasite ve çeşitlilik itibari ile dünyada hiçbir müzede bulamayacağınız eserlerimiz var. Afrika'nın en ucundan Saraybosna'ya kadar gittiğimiz her yerde ecdadın bıraktığı bir ize rastlıyorsunuz. Altının kıymetini sarraf bilir derler. Bu eserlerin değeri maalesef uzun yıllar bilinemedi. Kültürümüze hakkıyla sahip çıkma konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı.



Bir dönem, ülkemizin kültür sanat dünyasını esir alan kısır ve bağnaz bakış açısı, binlerce yıllık medeniyet mirasımıza da sırtını döndü. Öyle ki bizi tarihimize, köklerimize bağlayan birçok kültür sanat eseri bu dönemde, ya müzelerin mahzenlerinde ya da kütüphanelerin tozlu raflarında bakımsızlığa, unutulmaya terk edildi.











Sayın Süleyman Saim Tekcan öncülüğünde kurulan müze 100 ülkeden sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Türk kültür ve sanatına sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Hocalarımızın açtığı bu yolda gençlerimizin bu yolda yürümeye devam edeceğine inanıyorum.

Kültürümüzün korunması ve geliştirilmesinde sanatın önemini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ülkemizdeki kültür meselesi dil meselesi dışında değerlendiriliyor. Kültürle ilgili tartışmalarda maalesef o kültürün taşıyıcısı olan dili ihmal ediyoruz. Kültürün en önemli unsuru dildir. Kültür dil kalıbında şekillenip gelecek kuşaklara aktarılır. Dil düzgün olmazsa düşünceler düzgün anlatılamaz. Ahlak ve kültür bozulursa, adalet yolunu şaşırır. Adalet yanlış yola şaşarsa halk şaşkınlık içine düşer. Diline sahip çıkmayan, dilini zenginleştiremeyen milletler, kökleri kuruyan ağaçlar gibi esen rüzgarlar karşısında devrilmeye mahkumdur. Hiçbir şey dil kadar önemli değildir. Caddelerde dolaştığınız zaman marketleri dükkanları gördüğünüz zaman bizim dil yok. Tabelalarda başka şeyler var.

Milli kimliğimizin ve hafızamızın nişanesi olan Türkçeye hak ettiği ihtimamı göstermiyoruz. Şayet millet olarak bizim bir kültür davamız varsa işe öncelikle Türkçeden başlamamız gerekiyor. Yaşayan dil her canlı gibi emek ister, korunmak ister, geliştirilmek ister.









