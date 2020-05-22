22.05.2020 - 19:57 | | AA
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü. Erdoğan daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Salih'in karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Erdoğan-Al Sani görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı