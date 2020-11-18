Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Buralara vesayetle ya da aristokratik kanallarla gelmedik. Hayatın merdivenlerini teker teker tırmandık. KKTC Cumhurbaşkanı bunları davet ediyor. Gitmiyorlar sonra beni eleştiriyorlar. Bununla sana ekmek çıkmaz. Senin Kuzey Kıbrıs diye bir aşkın var mı?

Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında müktesebatı bulunmayanların ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi gerçekten gülünçtür.

Proje kişiliklerle, bilhassa yalanları, iftiraları önlerine konduğu halde yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz

Ekonomide, siyasette bir gönül işidir, adanmışlık işidir.

Bu yıl koronavirüs nedeniyle iş dünyasında da farklı bir yıl geçiriyoruz. TOBB'un bu yılki genel kurulu malum ertelendi. Biz de iş dünyasında video konferansla bir araya gelmek istedik. Bu da geçer yahu diyoruz. İnşallah geçecek.

Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam yapabilir miyiz? Üretim yapabilir miyiz? Mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Bunun için sizlerle istişareye önem veriyoruz.

Tıpkı bugün yaptığımız gibi her kesimle istişare olmaya önem gösterdik.

Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor. El birliği ile bu sıkıntılı dönemi de geride bırakacağız.

Tarihi öneme sahip projeleri işte bu dönemde hayata geçirdik.

Dünya ile birlikte Türkiye de yeni bir döneme giriyor. Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı araç değiştirmenin olduğu bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

İnşallah artık ülkemiz şahlanış dönemine giriyor. Hedefimiz bir anca önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır. Önümüzdeki sorunları piyasa ekonomisi kurallarına uygun bir şekilde çözeceğiz.

Salgına rağmen ülkemizin pozitif yönde büyüyeceğine inanıyorum.