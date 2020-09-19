Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: En güzel cevabı vereceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un batıdaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya'ya kadar uzanan 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir projedir. Son olarak Kınalı-Çatalca kesiminin açılış törenini gerçekleştirmiştik.

Güzergah üzerindeki T2 Tüneli 4 bin 200 metrelik mesafesi ile ülkemizin en uzun otoyol tüneli ünvanına sahiptir. Kuzey Marmara Otoyolu ülkemizin araç ve insan trafiğinin en fazla olduğu bölgeye inşa edildi. İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü ile bölgede hizmete sunduğumuz bir başka önemli eserdir. Yol 4 gidiş 4 geliştir. Her zaman söylüyorum yol medeniyettir. Eğer bu şekilde yolları olmayan ülke durumundaysanız medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Ama bu şekilde yollara, viyadüklere, tünellere sahipseniz o zaman medeniyet yarışında sizi kimse kolay kolay yakalayamaz. İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu projeyi tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız.

SOMUT ESERLER

Büyük mirasın bugünkü temsilcileri olarak biz de eserler ortaya koymak durumundayız. Türkiye'nin 2002 önce geri kalmışlığının sebeplerine baktığımızda darbeler ve istikrarsızlıklar görüyoruz. Gözümüzü hedeflerimizden ayırmadığımız zaman büyük işler başarabilecek bir milletiz.

Son 18 sene 81 vilayetin tamamını kalkındırdık. Bugün de milletimiz içi boş kavgalar değil, vizyon bekliyor.

Biz şimdiden 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturmaya başladık. Üstelik bunu sadece lafla yapmıyoruz, somut eserlerimizle ortaya koyuyoruz. Suriye'den Libya'ya ülkemizin çıkarlarını savunuyoruz.

Türkiye'yi yeniden kendi iç işleriyle boğuşan bir ülke haline getirmek istiyorlar. Geçmişte yapılan büyük hizmetler elbette önemlidir.

Türkiye'nin son 7 yıldır maruz kaldığı saldırılara göğüs gerdik. Tam bu sırada salgın geldi. Türkiye koronavirüsten en az etkilenen ülkelerden biri oldu. Yılın ilk çeyreğinde büyürken, ikici çeyreğinde bir daralmayla karşı karşıya kaldık. Yılın 3. çeyreğinde ise büyüyerek salgının etkilerini üzerimizden attık.

PUSUDA BEKLEYENLER MEMNUN OLMAYACAK

Salgında Türkiye ihracatta 41 milyar doların üzerine çıkarak geçen yılı bile geride bıraktı. İstihdam oranımız 41'den yüzde 41,6'ya yükseldi. Önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacak. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız. Ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi notu şirketlerinin hiç memnun olmayacakları kesindir.

Türkiye'yi Afrika'nın Güney Amerika'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarımızla vereceğiz.