Son dakika... Karadeniz'de doğal gaz müjdesi! Bakan Albayrak'tan ilk açıklama

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Bugün yine bir Ağustos ayında, enerji alanında hep ifade edilen makus talihini tarihe gömdüğümüz büyük bir zafere imza attık. Bu süreçle birlikte inşallah özellikle enerji başta olmak üzere, ekonomi ve savunma sanayii de tam bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım attı. Bugün burada ifade edilen keşif, 83 milyonun. Hakkari'den Edirne'ye Artvin'den Muğla'ya vatandaşlarımızın her birinin sevinç yaşayacağı büyük bir adım atılıyor. Bugün burada gemideki arkadaşlarla da teknik süreci değerlendirdikten sonra şunu ifade edebilirim ki, mevcut keşif ve potansiyelle birlikte inşallah ülkemizin gündeminde cari açık konusunu artık kaldırdığımız; çünkü ortalama 40 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke Türkiye.

Bugün potansiyelle birlikte cari açığı değil, cari fazlayı, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını şu son saat içerisindeki bilgilendirmelerle görmüş oldum. Ve Allah'ın izniyle Türkiye artık yeni bir döneme giriyor.Artık ne doğu ne batı yeni eksen Türkiye söylemiyle yeni bir sürece gidiyoruz.

Ben burada hakikaten bu süreçte özellikle milli enerji ve maden politikaları anlamında önemli bir mücadeleyi ortaya koyan, 2015-2016-2017'den bugüne kadar müthiş bir çaba koyan bu ekibe, başta bakanımız Fatih Dönmez bey olmak üzere, gemideki tüm bu ekibe ve onlardan da öte bu yolculukta 70-80 bin kişilik enerji bakanlığı ailesindeki isimsiz kahramanların hepsinin alınlarından öpüyorum. Muazzam ve çileli bir yolculukla, günlerce bu mücadelelerle bu neticeyi ortaya koydukları için şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım başta size, ilk günden itibaren bize inanarak arkamızda durduğunuz için size şükranlarımı sunuyorum. Cenabı Allah'a hamd ediyorum ki, bizi başta sizlere ve milletimize mahçup etmediği için. Cenabı Allah hiçbir emeği zayii etmiyor. İnanıyorsanız, çalışıyorsanız, bir amaç uğruna mücadele ediyorsanız Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor.

BAKAN DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMA

Aşağılarda iki bölgenin daha olduğunu belirten Bakan Dönmez, 'Oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor. 2023 yılında vatandaşımızı inşallah gazı buluşturacağız. Bulunan gazın son derece kaliteli olduğu görülüyor' dedi.