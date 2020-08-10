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10.08.2020 - 18:13 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

 

Sivas'ta polis memuru, tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini vurduSivas'ta, otomobilleriyle hareket halindeki polis memuru A.T. ile Piyade Uzman Çavuş İ.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce otomobillerden inen A.T., İ.S. ile kardeşi M.S.'yi tabancayla vurdu. Tedaviye alınan kardeşlerden İ.S.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, A.T. gözaltına alındı.
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