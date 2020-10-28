Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerimin başında yol arkadaşımız Markar Esayan'a rahmet diliyorum. Son dönemde çok çile çekti. Yakınlarına sabırlar diliyorum.

HATAY'DAKİ SALDIRI

Hatay'da etkisiz hale getirilen teröristlerin daha önceden belirlenen bir grubun son üyeleri olduğu öğrenildi. Operasyonu düzenleyene güvenlik güçlerinin alınlarından öpüyorum. Bir felaketin önüne geçildi.

Türkiye'nin gücü Suriye'den tüm terör örgütlerini silmeye yeter. Kimsenin ne toprağında ne petrolünde gözümüz yoktur. Bu kadim coğrafyanın artık içinden bulunduğu durumdan çıkması yakındır. Teröristler sınırdan uzaklaşmazsa harekete geçeriz.

Sorumluluğumuz ağırdır. Tüm teşkilatlarımızla bu şuur etrafında çalışmak mecburiyetindeyiz.

İKİNCİ KEZ GAZİ MECLİS

Milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum.

Milletimiz her saldırının ardından yeniden ülkesine sahip çıktı ve rayına oturttu. En son 15 Temmuz'da bombalanmasının ardından Meclis'imiz ikinci kez 'gazi' unvanı aldı.

Akif'in sözlerini bilirsiniz: Gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen iki kazma kürek iki de ırgat gerek. Hadi gel yapalım geri şunu desen bir Sinan gerek bir de Süleyman.

Bu kutlu gece hürmetine Rabbimiz'in dualarımızı kabul etmesini diliyorum. Özellikle Avrupa'daki yöneticiler arasında İslam düşmanlığı artıyor. Fransa'daki ahlaksız derginin şahsım hakkında yaptığı karikatüre bakmadım. en neyim ki, sevgili peygamberime, sevgililer sevgilisine bu denli hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe de gerek yok.

Peygamber efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak, bizim şeref meselemizdir.

İslam ve Türkiye düşmanları özgürlük adına girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulacaklar.

Biz bu saldırılar karşısında tepkisiz kaldığımız gün öldük demektir.

KATİLSİNİZ SİZ KATİL!

Biz asla böyle bir cibiliyetsiz bir tavır takınamayız. Yahu siz değil misiniz Ruanda'da milyonlarca insanları katleden, Cezayir'de binlerce insanı katleden, Afrika'dan elmas için insanları katleden. Katilsiniz siz. Lübnan da bir felaket oluyor hemen oraya gidiyor. Kovdular seni oradan.

Bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor. Ve bunlar devletimizin güvencesi altındadır. Kimsenin inancına kutsalına müdahale etmeyiz.