Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Asiltürk'ün Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü.

Ziyaretin ardından Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.

Erdoğan, Asiltürk'ün evinden ayrılırken kendisini balkonlarından selamlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

Detayları CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan aktardı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret ediyorç Aslında bu hafta içerisinde gelen ikinci sürpriz ziyaret olduğunu söyleyebiliriz. Erdoğan'ın bu ziyareti hafta başında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye gitmişti. Bugün ise Türk siyasetinin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Oğuzhan Asiltürk eski İçişleri Bakanı, eski Sanayi Bakanı görevlerinde bulunmuştu. Necmettin Erbakan ile yakın çalışan isimlerden biriydi. Milli görüşün önde gelen isimlerindendi. Refah Partisi Genel Sekreterliği görevinde de bulunmuştu.

Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan 86 yaşındaki Oğuzhan Asiltürk'ü sivil bir araçla geldiği evinde ziyaret ediyor. Şuan aktif olarak Asiltürk Saadet Partisi YİK Başkanlığı'na seçilmişti.

Erdoğan ve Asiltürk ne zaman bir araya geldi dersek... Eski siyasetçilerden Şevket Kazan'ın cenazesinde bir araya gelmişti.