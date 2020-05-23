Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki liderin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

ÜRDÜN KRALI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19’la mücadelede işbirliği konuları ele alındı.