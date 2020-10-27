27.10.2020 - 10:13 |
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu
Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu
Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımı büyük tepki çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.