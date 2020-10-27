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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu
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27.10.2020 - 10:13 |

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımı büyük tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

 

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