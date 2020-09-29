Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Covid-19 şartlarından kaynaklı KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki su boru hattındaki arızanın giderilmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği daralma nedeniyle KKTC kamu maliyesinde ortaya çıkan sorunlar ile Lefkoşa'da yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatında gelinen son durum ele alındı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Oktay, hem KKTC'yi hem de Kıbrıs Türk'ünü ilgilendiren, bölgede devam eden ciddi konular hakkında Başbakan Ersin Tatar'la fikir alışverişinde bulduklarını kaydetti.

Oktay, şöyle konuştu:

"Bunların başında her Kıbrıs Türk'ü kardeşimizi çok yakından ilgilendiren ve bizden de müjdeli haber beklediği su konusu vardı. Sayın Başbakanın bu konunun tamamlanması yönünde haklı olarak acil talepleri var. Zaten birlikte öncesinde fiilen Anamur yakınlarındaki deniz açıklıklarına da beraber gittik ve çalışmaları birlikte yürütmüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da şahsımın da yakından takip ettiği bir konu."

Hava şartları dolayısıyla Kıbrıs'a su götürülmesi konusunda bazı gecikmeler yaşandığını belirten Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile DSİ Genel Müdürü'nün konu ile yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs'ta salgın dolayısıyla yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin olarak ise KKTC ile imzalanmış bir mali protokol olduğunu hatırlatarak, "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon lira aktarıyoruz." dedi.

Pandemi nedeniyle sınıfta eğitim almanın mümkün olmadığını, uzaktan eğitimin son derece önemli olduğunu kaydeden Oktay, Türkiye'nin eğitim konusunda da KKTC'ye teknolojik imkanlarını aktaracağını belirtti. Oktay, "KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destek aktaracağız." açıklamasını yaptı.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Oktay, "Biz Türkiye olarak bir kez daha şunu çok net ifade etmek istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece önemlidir. KKTC egemenlik haklarından hiçbir konuda vazgeçemez." değerlendirmesinde bulundu.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, KKTC'ye Türkiye'den su taşıyan boru hattındaki soruna ilişkin, "Olumsuz hava şartlarına rağmen inşallah önümüzdeki hafta son aşama tamamlanacak ve su akmaya başlayacaktır." dedi. Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle KKTC'de yüz yüze eğitime ara verildiğini belirterek, ülkesinin salgına karşı yürüttüğü başarılı mücadelenin ardından yeniden eğitimin başladığını ifade etti.

KKTC ekonomisinin büyük oranda turizme bağlı olduğunu aktaran Tatar, "Şimdi eğitim yılı tekrar başlamak üzere. Dolayısıyla Türkiye'den öğrencilerimizin geri KKTC üniversitelerine eğitime dönmelerini yürekten diliyorum. Ekonominin lokomotifi turizmdir ancak yüksek öğretimdeki öğrencilerin ekonomik hayata katkıları turizm kadar önemlidir." diye konuştu.

Türkiye'nin katkılarıyla Lefkoşa'da inşa edilen acil durum hastanesine de değinen Tatar, inşaatın yüzde 45'inin bir ayda tamamlandığını belirterek, "100 odalı, 24 yoğun bakım odası bulunan ve 6 ameliyathanesi, içinde tam donanımlı anjiyo cihazı, tomografi cihazı olan son teknolojiyle donatılacak bir hastanemiz KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya kazandırılmış olacak." dedi.

Tatar, mayıs ayında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında Türkiye'nin sağlayacağı 2,3 milyar liralık paketin 750 milyonluk kısmının kullanıldığını, bugünkü görüşmenin ardından 117 milyonluk kısmının ise yarın KKTC'nin kullanımına alınacağını da belirtti.

"Anamur suyu haftaya KKTC'de"

Tatar, 2015 yılında devreye giren ve Anamur'dan KKTC'ye su taşıyan boru hattında 2020 başında meydana gelen soruna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Projenin kendisinin KKTC Maliye Bakanı olduğu dönemde gündeme geldiğini belirten Tatar, "Anamur'un tepelerinden Anadolu suyu Akdeniz'e boşalıyordu. Bu projenin gerçekleşmesiyle Kıbrıs'ın su sorunu çözülecek, Kıbrıs'a bir umut ve motivasyon olacaktı." dedi.

Boru hattının 5 yılda tamamlandığını, 2015'ten itibaren de su taşımaya başladığını ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

"Ocak 2020'de şiddetli dalgalar nedeniyle Anamur'a yakın bir bölgede boruların zarar gördüğünü öğrendik. Olumsuz hava şartları yüzünden tamir gecikmişti ama yine de orada çalışanlara yürekten teşekkür ediyorum, Çünkü 2 hafta kadar önce orayı ziyaret ettik. 6 gemi orada ve bu işin ne kadar zor olduğunu gördük. Bu suyun değerini çok iyi biliyoruz ve özlemle bekliyoruz. Bu akşam da öğreniyoruz ki olumsuz hava şartlarına rağmen inşallah önümüzdeki hafta son aşama tamamlanacak ve su akmaya başlayacak."

"Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yanayız"

Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşananlara da değinerek, KKTC'nin burada bir statü kazanarak, konunun taraflarından biri haline geldiğini ve bunun gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Kıbrıs adasında yıllardır bir egemenlik kavgası verildiğini ifade eden Tatar, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak bizler artık Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yana olduğumuzu ifade ediyoruz. Geçmişte hep federal temelde bir anlaşma için siyasi eşitlik anlamında bir müzakere süreci yürütüldü. Artık federal temelde anlaşma pek umut vermiyor çünkü bu tip bir anlaşmanın içeriğine baktığınızda Rumlarla ortaklık, bu ortaklık içinde sorunlar, Kıbrıs Türk halkının mağdur olması ve birtakım tehlikeli süreçler gözüküyor. Artık biz Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak yeni kurguda egemen eşitlik temelinde kendi devletimize sahip çıkmak, onu yaşatmak ve Türkiye'yle ilişkilerimizi aynı şekilde sürdürmek istiyoruz."

Tatar, Türkiye'nin garantörlük haklarından vazgeçmeyeceğini ilan etmesinin KKTC'yi rahatlattığını sözlerine ekledi.