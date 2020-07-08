TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸinin, bÃ¼tÃ¼n komÅŸularÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸi ve Akdeniz'deki hadiselerle doÄŸrudan ilgili olduÄŸunu vurgulayarakÂ bÃ¶lgenin istikrarÄ±nÄ± saÄŸlamayÄ±, bu vesileyle de TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸini garanti altÄ±na almayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± belirtenÂ SÃ¶zcÃ¼Â KalÄ±n'a yÃ¶neltilen sorular ve cevaplarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

SORU: Ä°Ã§ politika ve dÄ±ÅŸ politikada oldukÃ§a hareketli bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. DÃ¼nya da hareketli bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yor. Bir taraftan siyasi geliÅŸmeler diÄŸer taraftan pandeminin etkisi var bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada ama bunlarÄ±n baÅŸÄ±nda Libya meselesi geliyor. Libya ÅŸu an TÃ¼rkiye aÃ§Ä±sÄ±ndan, bÃ¶lge aÃ§Ä±sÄ±ndan en kritik noktalardan biri. TÃ¼rkiye Libya'da son birkaÃ§ aydÄ±r bir ÅŸey yapÄ±yor. MeÅŸru hÃ¼kÃ¼mete ciddi bir destek vererek Libya'da adeta dengeleri deÄŸiÅŸtiren, rÃ¼zgarÄ± tersine Ã§eviren bir hareket yaptÄ±. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yaparken TÃ¼rkiye'de de kimileri soruyor, 'Biz Libya'da niye varÄ±z, Libya'daki hedefimiz nedir?' Bu soruyla baÅŸlamak istiyorum, biz niye Libya'dayÄ±z, ne yapmak istiyoruz Libya'da?Â

CEVAP: Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan sonra Libya hÃ¼kÃ¼metinin talebi Ã¼zerine, bildiÄŸiniz gibi geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda Libya ile bir anlaÅŸma imzaladÄ±k; Askeri Ä°ÅŸbirliÄŸi ve GÃ¼venlik AnlaÅŸmasÄ±. Bu anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM)Â de tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± meÅŸru hÃ¼kÃ¼mete destek veriyoruz. Orada TÃ¼rkiye'nin mÃ¼dahalesiyle Ã§atÄ±ÅŸmaya bir denge getirildiÄŸini de artÄ±k herkes teslim ediyor. EÄŸer CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bu vizyoner mÃ¼dahalesi olmasaydÄ± Libya'da Ã§atÄ±ÅŸmalar Ã§ok daha derinleÅŸecek Ã§ok daha fazla insan Ã¶lecekti ve Libya'nÄ±n parÃ§alanmasÄ± belki kaÃ§Ä±nÄ±lmaz hale gelecekti. Åžu anda da bir ikili yapÄ± var ama biz BM Ã§atÄ±sÄ± Ã§erÃ§evesinde Ã¶ncelikle siyasi sÃ¼recin ilerletilmesi iÃ§in elimizden gelen gayreti gÃ¶steriyoruz. Bununla beraber Hafter tarafÄ±nÄ±n saldÄ±rgan tutumu nedeniyle de Serrac hÃ¼kÃ¼metinin yani Trablus hÃ¼kÃ¼metinin de bir nefsi mÃ¼dafaa hakkÄ± var. Bu hakkÄ± kullanmalarÄ± da yine uluslararasÄ± hukuk Ã§erÃ§evesinde kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ bir haktÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla onlarla bu alandaki iÅŸ birliÄŸimiz yoÄŸun bir ÅŸekilde devam ediyor.

Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼n askeri deÄŸil siyasi olduÄŸunu hepimiz ifade ediyoruz. Ã–zellikle BM Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda Berlin KonferansÄ±'nÄ±n belirlediÄŸi ilkeler Ã§erÃ§evesinde siyasi sÃ¼recin ilerletilmesi bizim de Ã¶ncelikli tercihimiz. BugÃ¼ne kadar Serrac hÃ¼kÃ¼meti bu konularda Ã§ok yapÄ±cÄ± bir tutum iÃ§erisinde oldu. Buna mukabil Hafter tarafÄ±nÄ±n 2019 Nisan ayÄ±nda yapÄ±lan Abu Dabi AnlaÅŸmasÄ±'ndan beri, yani yaklaÅŸÄ±k 1,5 yÄ±ldÄ±r, bÃ¼tÃ¼n anlaÅŸmalarÄ±, ateÅŸkes ilanlarÄ±nÄ±, barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini ihlal ettiÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. Åžimdi bu tablo karÅŸÄ±sÄ±nda Serrac hÃ¼kÃ¼metinin Hafter tarafÄ±na bir gÃ¼veninin olmamasÄ± da gayet normal. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bugÃ¼ne kadar verdikleri hiÃ§bir sÃ¶zÃ¼ tutmadÄ±lar, BM'nin belirlediÄŸi ilkelere aykÄ±rÄ± hareket ettiler. Hafter Berlin KonferansÄ±'na geldi ama orayla ilgili baÄŸlayÄ±cÄ± hiÃ§bir ÅŸeyin altÄ±na imza atmadÄ±.

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"HAFTER'Ä°N ATEÅžKES Ã‡AÄžRILARI BÄ°R SONRAKÄ° SALDIRININ HAZIRLIK DÃ–NEMÄ° OLARAK ORTAYA Ã‡IKTI"

BM ilkeleri Ã§erÃ§evesinde ve Berlin KonferansÄ±'nda belirlenen ilkeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda bir siyasi sÃ¼recin ilerletilmesi iÃ§in Libya hÃ¼kÃ¼metine desteÄŸimiz devam edecek. Burada bir ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ± bildiÄŸiniz gibi, Trablus hÃ¼kÃ¼meti prensipte bu ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na karÅŸÄ± deÄŸil fakat ateÅŸkesin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir olmasÄ± iÃ§in belli ÅŸartlarÄ± var. Bunlardan biri de herkesin 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan Sahirat AnlaÅŸmasÄ±'ndaki pozisyonlarÄ±na geri Ã§ekilmesi. Buna gÃ¶re de Hafter gÃ¼Ã§lerinin Sirte ve Cufra'dan Ã§ekilmesi gerekiyor. BurayÄ± Hafter tarafÄ±nÄ±n kendi askeri saldÄ±rÄ±larÄ± iÃ§in bir Ã¼s olarak kullanmasÄ±na elbette mÃ¼saade etmek istemiyorlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ geÃ§miÅŸte bu tÃ¼r ihanetlerle Ã§ok karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±lar ve Hafter tarafÄ± bugÃ¼ne kadar ne zaman bir barÄ±ÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapsa ya da ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapsa, bu hep bir sonraki saldÄ±rÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±k dÃ¶nemi olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±. DolayÄ±sÄ±yla haklÄ± olarak Serrac tarafÄ±nda bir gÃ¼vensizlik var.

Bir diÄŸer Ã¶nemli konu da, bu gÃ¶zlerden kaÃ§Ä±yor, sadece geÃ§tiÄŸimiz 6 ay iÃ§erisinde Hafter'in Libya'nÄ±n petrol ve doÄŸal gaz yataklarÄ±nÄ± bloke etmesinden dolayÄ± Libya'nÄ±n ulusal kaybÄ± 5 milyar dolarÄ± geÃ§ti. Yani Libya ÅŸu anda ayda 1-1,5 milyar dolara yakÄ±n bir zararÄ±n iÃ§erisinde. Biz bildiÄŸiniz gibi 3 hafta Ã¶nce DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±z, Hazine ve Maliye BakanÄ±mÄ±z, Milli Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ±mÄ±zla Trablus'a gitmiÅŸtik. O zaman Libya'nÄ±n Enerji BakanÄ± bize 2011 yÄ±lÄ±ndan beri Libya'nÄ±n toplam kaybÄ±nÄ±n 250 milyar dolarÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Åžimdi bakÄ±n burada heba edilen bÃ¼yÃ¼k bir servet var, bunlar LibyalÄ±larÄ±n serveti, LibyalÄ±larÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ±. 6-7 milyon gibi kÃ¼Ã§Ã¼k nÃ¼fusa sahip olan, doÄŸal gazÄ±ndan petrolÃ¼ne, sahilinden madenlerine kadar birÃ§ok doÄŸal zenginliÄŸi bulunan Libya gibi bir Ã¼lkenin Ã§ok daha iyi ekonomik ÅŸartlarda yaÅŸamasÄ± mÃ¼mkÃ¼n. Bizim umudumuz, beklentimiz, Ã§abamÄ±z bir an Ã¶nce bu Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sona ermesi ve Libya'nÄ±n bu yeni dÃ¶neme geÃ§mesi.

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"AMACIMIZ BÃ–LGENÄ°N Ä°STÄ°KRARINI SAÄžLAMAK, BU VESÄ°LEYLE DE TÃœRKÄ°YE'NÄ°N GÃœVENLÄ°ÄžÄ°NÄ° GARANTÄ° ALTINA ALMAK"Â

Åžimdi 'Libya'da ne iÅŸimiz var?â€™ sorusuna gelecek olursak, gÃ¼venlik kavramÄ±nÄ±n kÃ¼reselleÅŸtiÄŸi bir Ã§aÄŸda siz ulusal gÃ¼venliÄŸinizi sadece kendi ulusal sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±zla Ã§izemezsiniz. TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸi sÃ¶z konusu ise bu aynÄ± zamanda Irak'Ä±n gÃ¼venliÄŸi ile Ä°ran'Ä±n gÃ¼venliÄŸi ile bÃ¼tÃ¼n komÅŸularÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸi ile ilgilidir, Akdeniz'deki hadiselerle doÄŸrudan ilgilidir. Libya bizim Akdeniz'den deniz komÅŸumuzdur. Uzak gibi gÃ¶rÃ¼nebilir ama haritaya nasÄ±l baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±za baÄŸlÄ± bu. TÃ¼rkiye'yi iÃ§ine kapatmak isteyenler 'TÃ¼rkiye'nin Libya'da ne iÅŸi var?' veya 'Irakâ€™ta ne iÅŸi var?'Â yahut 'Suriye'de ne iÅŸi var, Filistin'de ne iÅŸi var?â€™ diyebilirler ama TÃ¼rkiye'nin hem mevcut cari gÃ¼venlik konsepti aÃ§Ä±sÄ±ndan, gÃ¼venlik Ã¶ncelikleri aÃ§Ä±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda hem de tarihi bir perspektiften baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda TÃ¼rkiye her zaman kendi MisakÄ±milli sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan daha fazla olmuÅŸ bir Ã¼lkedir. Yani Balkanlardan Orta Asya'ya, Orta DoÄŸu'dan Kuzey Afrika'ya, Kafkaslara kadar uzanan bir coÄŸrafyanÄ±n iÃ§erisinde yer alÄ±yoruz biz. Bu bÃ¶lgelerde yaÅŸanacak en ufak bir kriz, gerilim, Ã§atÄ±ÅŸma, savaÅŸ doÄŸrudan TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸini etkiler. NasÄ±l etkiler? TerÃ¶r olarak etkiler, gÃ¶Ã§ olarak etkiler, baÅŸka alanlarda etkiler. Biz bunun Ã¶rneklerini defalarca gÃ¶rdÃ¼k. Libya'da yaÅŸanan hadiseler de hem Akdeniz'in gÃ¼venliÄŸini hem NATO'nun gÃ¼venliÄŸini doÄŸrudan ilgilendiren konulardÄ±r.

Bir diÄŸer Ã¶nemli konu da TÃ¼rkiye Libya'nÄ±n yabancÄ±sÄ± yahut yenisi olan bir Ã¼lke deÄŸil. Bizim orayla Ã§ok eskiye giden tarihi baÄŸlarÄ±mÄ±z, gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkilerimiz var. Kaddafi dÃ¶neminde gÃ¼Ã§lÃ¼ ekonomik iliÅŸkilerimiz vardÄ±r. Libya'nÄ±n altyapÄ±sÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k oranda TÃ¼rk ÅŸirketleri yaptÄ±lar. SavaÅŸtan dolayÄ± bunlar akamete uÄŸradÄ± ama son ziyaretimizde hem SayÄ±n Serrac hem kendi ekibi TÃ¼rk firmalarÄ±nÄ± bir an Ã¶nce Libya'ya davet etmek istediklerini de sÃ¶ylediler. BaÅŸka alanlarda da enerji, petrol, doÄŸal gaz, elektrik Ã¼retimi, inÅŸaat, altyapÄ±, bu alanlarda da TÃ¼rkiye ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde olmak istediklerini kendileri ifade ediyorlar. Yani bizim de bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±mÄ±z hep bir 'kazan-kazan' iliÅŸkisi Ã§erÃ§evesinde bÃ¶lgenin istikrarÄ±nÄ± saÄŸlamak, bu vesileyle de TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸini garanti altÄ±na almak.

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"SÄ°YASÄ° Ã‡Ã–ZÃœM YOLUNA GÄ°DÄ°LÄ°RSE MESELELER Ã‡Ã–ZÃœLEBÄ°LÄ°R"

SORU: Siz bÃ¶yle sÃ¶ylÃ¼yorsunuz, 'NATOâ€™nun gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak' diyorsunuz ama bir NATO Ã¼lkesi Fransa bugÃ¼n gayrimeÅŸru bir yÃ¶netimi destekliyor. Yine aynÄ± ÅŸekilde MÄ±sÄ±r destekliyor, Rusya'nÄ±n bir taraftan bizimle Suriye'de bir Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Libya'da Hafter'e destek veren bir politikasÄ± var. BirleÅŸik Arap Emirlikleri yine bu bÃ¶lgede. Yunanistan bir iliÅŸki kurma Ã§abasÄ± iÃ§erisinde. Bu gayrimeÅŸru milis gÃ¼Ã§lerini destekleyen Ã¼lkelere TÃ¼rkiye'nin bir Ã§aÄŸrÄ±sÄ± var mÄ±? Yani Trablus yÃ¶netimiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, ikili iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lendirilmesi konusunda bir Ã§aÄŸrÄ±nÄ±z var mÄ±?

CEVAP: Elbette, Ã¶ncelikle bÃ¼tÃ¼n uluslararasÄ± aktÃ¶rlerin yapmasÄ± gereken BM'nin de tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± meÅŸru hÃ¼kÃ¼metle iliÅŸki kurmak olmalÄ±. YakÄ±n bir zamana kadar bu Ã¼lkelerin bazÄ±larÄ±, Amerika BirleÅŸik Devletleri dahil, Serrac hÃ¼kÃ¼meti ile iliÅŸki kurmaktan bile sarfÄ±nazar ediyorlardÄ±. Ama ÅŸimdi TÃ¼rkiye'nin bu mÃ¼dahalesi, desteÄŸi hem sahada hem diplomatik alandaki desteÄŸi sayesinde bu denge deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±. Åžu anda Serrac hÃ¼kÃ¼meti daha fazla muhatap alÄ±nÄ±yor. Tabii biz Libya'nÄ±n milis gÃ¼Ã§lerin, dÄ±ÅŸarÄ±dan getirilen paralÄ± askerlerin bir savaÅŸ arenasÄ± haline gelmesini asla arzu etmeyiz. Siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m uygulanacaksa bu askeri Ã§Ã¶zÃ¼mlerin bir kenara bÄ±rakÄ±lmasÄ± mutlaka gerekiyor. Fakat ÅŸimdi uluslararasÄ± aktÃ¶rlerin maalesef Suriye'de yaptÄ±ÄŸÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman da benzer bir tablo yavaÅŸ yavaÅŸ Libya'da ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸlÄ±yor. Suriye'de 11'inci yÄ±lÄ±na giren savaÅŸ yakÄ±n dÃ¶nemin en kanlÄ± savaÅŸÄ± maalesef. En bÃ¼yÃ¼k gÃ¶Ã§ akÄ±mlarÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yer Suriye ve orada Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlerde Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle, 'DEAÅž'la mÃ¼cadele' dendi, baÅŸka gerekÃ§elerle Suriye halkÄ± uluslararasÄ± toplum tarafÄ±ndan yÃ¼zÃ¼stÃ¼ bÄ±rakÄ±ldÄ±. Orada bulunan uluslararasÄ± aktÃ¶rler Suriye halkÄ±nÄ±n, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, siyasi birliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±ndan ziyade kendi Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in hareket ettiler ve kriz giderek daha derinleÅŸti, daha karmaÅŸÄ±k hale geldi. Åžimdi Libya'da da Ã¶ncelik eÄŸer Libya halkÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÄ±, huzuru ve gÃ¼venliÄŸi olarak tanÄ±mlanÄ±rsa, Libya'nÄ±n doÄŸal kaynaklarÄ±, siyasi birliÄŸi ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ temelinde bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m yoluna gidilirse bu meseleler Ã§Ã¶zÃ¼lebilir. Ama orada yine 'Libya'yÄ± ÅŸuradan bÃ¶lelim, ÅŸu kÄ±smÄ±nÄ± biz alalÄ±m, bu kÄ±smÄ±nÄ± ÅŸunlara verelim' gibi bir yaklaÅŸÄ±m iÃ§ine girilirse Libya'da bu Ã§ok yÄ±kÄ±cÄ± sonuÃ§lar doÄŸurur.

SORU: BÃ¶yle bir durum mu var sizin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z?

CEVAP: Bununla ilgili birtakÄ±m spekÃ¼lasyonlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuyoruz. HatÄ±rlarsanÄ±z Amerika'nÄ±n Irak'Ä± iÅŸgalinden sonra da 2003'ten sonra da buna benzer ÅŸeyler dile getirilmiÅŸti. 'Etnik ve mezhebi yapÄ±sÄ±ndan dolayÄ± bir arada bulunmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayan bir Ã¼lke, dolayÄ±sÄ±yla Irak'Ä± bÃ¶lelim, 2'ye bÃ¶lelim, 3'e bÃ¶lelim, Åžii-SÃ¼nni diye bÃ¶lelim, Åžii-SÃ¼nni-KÃ¼rt diye bÃ¶lelim' gibi tezler dile getirildi dÃ¶nem dÃ¶nem. BakÄ±n o dÃ¶nemin yaralarÄ± hala sarÄ±lamadÄ± Irak'ta. Suriye'de dÃ¶nem dÃ¶nem bu dile getirildi. Ä°ÅŸte 'SÃ¼nnilerle Nusayrileri ayrÄ±ÅŸtÄ±ralÄ±m, 2'ye bÃ¶lelim, yani bir de KÃ¼rtlere bir ÅŸey verelim.' Yine bir Ã¼Ã§lÃ¼ yapÄ±. LÃ¼bnan'da hatÄ±rlarsanÄ±z 1990'da biten iÃ§ savaÅŸta benzer ÅŸeyler dile getirildi. 'LÃ¼bnan hem HÄ±ristiyan hem MÃ¼slÃ¼man hem SÃ¼nni hem Åžii hem baÅŸka DÃ¼rzi gruplarÄ±n falan olduÄŸu bir yer, dolayÄ±sÄ±yla LÃ¼bnan'Ä± bir arada tutmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil, bÃ¶yle bir parÃ§alÄ± yapÄ± kuralÄ±m' dediler. BakÄ±n hala 90'dan beri LÃ¼bnan'da siyasi istikrar saÄŸlanamÄ±yor. Åžimdi buradaki tecrÃ¼beler ortadayken benzer bir gidiÅŸatÄ±n Libyaâ€™da ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na mÃ¼saade edemeyiz, hiÃ§ kimsenin de etmemesi gerek.

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"AÅžÄ°RETLER YÄ°NE BARIÅž VE HUZUR Ä°Ã‡Ä°NDE YAÅžAYABÄ°LÄ°R"Â

Åžimdi eÄŸer Ã§ok etnikli, Ã§ok mezhepli, Ã§ok dilli her toplum bu ÅŸekilde bÃ¶lÃ¼nme yoluna gidecekse o zaman Avrupa'nÄ±n onlarca, yÃ¼zlerce devletÃ§iÄŸe bÃ¶lÃ¼nmesi gerekir, Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin onlarca devlete bÃ¶lÃ¼nmesi gerekir ama bu oralarda yapÄ±lmÄ±yor tam tersine daha bÃ¼yÃ¼k yapÄ±lar altÄ±nda birlik, beraberlik iÃ§inde siyasi sÃ¼reÃ§lerin ilerletilmesi hedefleniyor ama Ä°slam Ã¼lkeleri sÃ¶z konusu olduÄŸunda etnik ve mezhebi fay hatlarÄ± esas alÄ±narak o Ã¼lkelerde Ã§ok derin yaralarÄ±n aÃ§Ä±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Åžimdi Libya'da da 'DoÄŸu ile batÄ±yÄ± bir araya getirmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil, Trablus'la Bingazi, Tobruk bunlar iki ayrÄ± ÅŸeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼', bu yaklaÅŸÄ±mlar tehlikeli yaklaÅŸÄ±mlar. Libya'nÄ±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve siyasi birliÄŸi Ã§erÃ§evesinde bir Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retilmesi gerekiyor.

Libya elbette aÅŸiret yapÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu bir Ã¼lke ama bir aÅŸirete mensup olmak illa ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lÄ±k yapmak anlamÄ±na gelmiyor. AÅŸiretler baÅŸka toplumlarda da var, bunlar olabilir. GeÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi aÅŸiretler yine barÄ±ÅŸ ve huzur iÃ§erisinde yaÅŸayabilir. Zaten ÅŸu anda oradaki bÃ¶lÃ¼nme aÅŸiretler temelinde yahut mezhep, din temelinde hatta coÄŸrafya temelinde bir bÃ¶lÃ¼nme deÄŸil, siyasi bir bÃ¶lÃ¼me var orada ve bunu da empoze eden belli aktÃ¶rler var. Kendi Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in bir tarafÄ± tutmak suretiyle bu ayrÄ±ÅŸmayÄ± derinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸan birtakÄ±m yaklaÅŸÄ±mlar var. Biz bunlarÄ± tehlikeli gÃ¶rÃ¼yoruz, Libya'nÄ±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, siyasi birliÄŸinin korunmasÄ± son derece Ã¶nemli.

SORU: Bu noktada TÃ¼rkiye, meÅŸru Trablus yÃ¶netimine olan desteÄŸi sonuna kadar sÃ¼rdÃ¼recek herhalde, onu anlÄ±yoruz.

CEVAP: Tabii, yani bizim meÅŸru Trablus hÃ¼kÃ¼metine desteÄŸimiz bundan sonra da devam edecek, siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n ilerletilmesi iÃ§in diplomatik Ã§abalarÄ±mÄ±z devam edecek. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bu konuda Ã§ok yoÄŸun bir diplomasÄ± trafiÄŸi var. Ä°lgili bÃ¼tÃ¼n aktÃ¶rlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor. BildiÄŸiniz gibi Berlin KonferansÄ±'na CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bunun iÃ§in gitti ve Libya meselesini bu yÃ¼zden derinlemesine gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye de devam ediyor.

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"VATÄ°YYE SALDIRISI KÄ°MÄ°N BARIÅž VE Ä°STÄ°KRAR Ä°STEDÄ°ÄžÄ°NÄ° KÄ°MÄ°N Ã‡ATIÅžMALARIN DEVAMINI Ä°STEDÄ°ÄžÄ°NÄ° ORTAYA KOYUYOR"Â

Libya hÃ¼kÃ¼metinin, Trablus hÃ¼kÃ¼metinin nefsi mÃ¼dafaa Ã§erÃ§evesinde de kendi tedbirlerini almasÄ± gayet normal. Åžimdi birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce bildiÄŸiniz gibi Vatiyye HavalimanÄ± civarÄ±nda bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸti ve bunu Hafter tarafÄ±nÄ±n yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Bununla ilgili 'ÅŸu Ã¼lke kaynaklÄ±, bu Ã¼lke kaynaklÄ±' gibi haberler de Ã§Ä±kÄ±yor, onlara girmeyeceÄŸim ama bu saldÄ±rÄ±da ortaya Ã§Ä±kan bir gerÃ§ek daha var; kimin gerÃ§ekten orada barÄ±ÅŸ ve istikrar istediÄŸi kimin Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam etmesini istediÄŸi aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ortada. SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Serrac tarafÄ±dÄ±r, Vatiyye HavalimanÄ± Trablus ÅŸehri iÃ§indedir. Yani bir taraftan ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan, 'BM Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda 5+5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine gidelim' diye Ã§aÄŸrÄ± yapan tarafÄ±n aynÄ± zamanda gelip Trablus'u bu ÅŸekilde bombalamasÄ± hem uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ±dÄ±r hem bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼reÃ§lerle ilgili gerÃ§ek niyetlerini ortaya koymaktadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla burada Serrac hÃ¼kÃ¼metinin tavrÄ±nÄ±n ne kadar doÄŸru olduÄŸu bir kez daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±, Ã¶bÃ¼r tarafa gÃ¼venmeleri mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Bununla ilgili tabii ki kendileri de gerekli tedbirleri alacaklar. Biz de TÃ¼rkiye olarak meÅŸru hÃ¼kÃ¼metin yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz. Bu konuda kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda en ufak bir gerileme sÃ¶z konusu deÄŸil.

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"ALMANLAR ARTIK TABLOYU DAHA NET OKUYORLAR"

SORU: Libya'daÂ Fransa'nÄ±n tutumu belli, Avrupa'nÄ±n diÄŸer Ã¼lkeleri, Ä°talya daha TÃ¼rkiye'ye mÃ¼zahir bir yaklaÅŸÄ±m iÃ§erisinde. DiÄŸer Ã¼lkelerinden bir destek gÃ¶rÃ¼yor musunuz? Mesela Almanya ne durumda?

CEVAP: Almanya yapÄ±cÄ± bir rol oynuyor. Berlin KonferansÄ± iyi bir adÄ±mdÄ±, o ilkeler Ã§erÃ§evesinde sÃ¼recin ilerletilmesinde biz fayda gÃ¶rÃ¼yoruz ama yine burada oyunbozan tarafÄ±n Hafter olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. Almanlar da bunu Ã§ok net bir ÅŸekilde gÃ¶rdÃ¼ler, hatta biz o zaman uyarmÄ±ÅŸtÄ±k. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bizzat kendisi SayÄ±n Merkel'i de bu konuda bilgilendirdi, 'BakÄ±n bu adam 2019'daki Abu Dabi AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± da ilk ihlal eden adamdÄ±r ve ondan sonra pek Ã§ok barÄ±ÅŸ giriÅŸimini, Moskova dahil, sabote eden kiÅŸi oldu. Moskova'ya gitmedi, oradan kaÃ§tÄ±, Berlin'de de benzer bir tavÄ±r sergiledi. DolayÄ±sÄ±yla bu kiÅŸiye gÃ¼venemeyiz, bu konuda dikkatli olmalÄ±yÄ±z' diye kendisi de sÃ¶yledi. Almanlar da zannediyorum artÄ±k bu tabloyu daha aÃ§Ä±k ve net bir ÅŸekilde okuyorlar.

SORU: Bir baÅŸka konu DoÄŸu Akdeniz meselesi. DoÄŸu Akdeniz'de hareketlilik geÃ§tiÄŸimiz aylarda Ã§ok daha yoÄŸundu, ÅŸimdi biraz daha sakin bir dÃ¶nem yaÅŸÄ±yoruz. TÃ¼rkiye'nin Libya ile yaptÄ±ÄŸÄ±Â deniz yetki alanlarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± mutabakatÄ± oradaki birÃ§ok dengeyi bozdu. Biz bu anlaÅŸmayla ne yaptÄ±k? TÃ¼rkiyesiz bir DoÄŸu Akdeniz olmayacaÄŸÄ±nÄ± mÄ± gÃ¶sterdik, oradaki tutumumuz ve bu anlaÅŸmanÄ±n Ã¶nemi nedir?

CEVAP: Ã–ncelikle CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir siyasi vizyon gÃ¶stererek talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi bu deniz yetki anlaÅŸmasÄ± Libya ile imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarihi bir adÄ±mdÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bugÃ¼ne kadar Akdeniz'de bizim komÅŸularÄ±mÄ±zla bu yÃ¶nde imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir anlaÅŸma yok. Bununla ilgili uluslararasÄ± bir mÃ¼ktesebat da oluÅŸmuÅŸ deÄŸil yani BM kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde diyelim ki kesin olarak ortaya konmuÅŸ bir kurallar manzumesi yok. AslÄ±nda uluslararasÄ± deniz hukuku, deniz yetki alanÄ±, kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±, mÃ¼nhasÄ±r ekonomik bÃ¶lge gibi meseleleri taraflarÄ±n kendi aralarÄ±nda anlaÅŸma yolu ile Ã§Ã¶zmesini salÄ±k veriyor, birinci teamÃ¼l bu. Ä°htilaf olduÄŸunda bunlar mahkemelere gÃ¶tÃ¼rÃ¼lebilir, baÅŸka yerlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼lebilir. Ama genel olarak tercih edilen birinci yol Ã¼lkelerin ikili, Ã¼Ã§lÃ¼, Ã§oklu bir ÅŸekilde bu meseleleri kendi aralarÄ±nda Ã§Ã¶zmeleri. Bu anlamda biz aslÄ±nda geÃ§miÅŸten beri Yunanistan'la, MÄ±sÄ±r'la, Libya ile kÄ±smen ve DoÄŸu Akdeniz'e komÅŸu diÄŸer Ã¼lkelerle bu yÃ¶nde bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda hep bulunduk ama bir karÅŸÄ±lÄ±k alamadÄ±k. Ä°lk defa Libya'da bunun adÄ± kondu ve bu anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±. Bu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ taraflarÄ± doÄŸrudan ilgilendiren, onlarÄ±n haklarÄ±nÄ± ihlal eden bir anlaÅŸma deÄŸil. Yunanistan'Ä±n bazÄ± itirazlarÄ± var 'Bu Ã§izgi bizim kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan geÃ§iyor' diye ama Yunanistan'Ä±n iddialarÄ± da tartÄ±ÅŸmalÄ±. O konuda da uluslararasÄ± hukuk aÃ§Ä±sÄ±ndan, deniz hukuku aÃ§Ä±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok kesin, vazÄ±h kurallar yok. Bunlar dediÄŸim gibi biraz ikili, Ã¼Ã§lÃ¼ taraflarÄ±n kendi aralarÄ±nda mÃ¼zakere yoluyla Ã§Ã¶zebileceÄŸi meseleler.

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"TÃœRKÄ°YE'YÄ° YOK SAYARAK DOÄžU AKDENÄ°Z'DE ENERJÄ° HARÄ°TASI VE SÄ°YASÄ° Ä°STÄ°KRAR Ä°NÅžA ETMEK MÃœMKÃœN DEÄžÄ°L"Â

Mesela geÃ§enlerde Yunanistan'la Ä°talya kendi aralarÄ±nda bir kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmasÄ± yaptÄ±, biz bunu memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±k. DoÄŸrudan bizi ilgilendiren bir konu deÄŸil, iki Ã¼lke bir araya gelerek kendi deniz yetki alanlarÄ±nÄ± belirlediler. AynÄ± ÅŸekilde biz bunu Libya ile yaptÄ±k. Libya ile deniz komÅŸusu olduÄŸumuzu da bu anlaÅŸma ile teyit etmiÅŸ olduk. Åžimdi bu Libya ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda bir kazan-kazan iliÅŸkisi geliÅŸtirecek, yani yarÄ±n siyasi ÅŸartlar da olgunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda bu bÃ¶lge iÃ§erisinde arama tarama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak, bir ÅŸey bulunduÄŸunda da bu TÃ¼rkiye ve Libya arasÄ±nda bir ortak gelir olarak paylaÅŸÄ±lacak. Biz DoÄŸu Akdeniz'in tamamÄ±nÄ±n bÃ¶yle bir barÄ±ÅŸ gÃ¶lÃ¼ olmasÄ±nÄ± arzuluyoruz. TÃ¼rkiye'yi dÄ±ÅŸarÄ±da bÄ±rakan EastMed gibi giriÅŸimlerin baÅŸarÄ±sÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± uzmanlar da ifade ediyorlar. DoÄŸu Akdeniz'e en uzun sahili olan TÃ¼rkiye'yi yok sayarak sizin DoÄŸu Akdeniz'de bir enerji haritasÄ± oluÅŸturmanÄ±z, bir siyasi istikrar inÅŸa etmeniz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ekonomik olarak da baktÄ±klarÄ±nda DoÄŸu Akdeniz'de Ã§Ä±kacak herhangi bir zenginliÄŸin, doÄŸal gazÄ±n, petrolÃ¼n ancak TÃ¼rkiye Ã¼zerinden Avrupa piyasalarÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n en fizibilÂ proje olduÄŸunu bÃ¼tÃ¼n uzmanlar ifade ediyorlar. TÃ¼rkiye'yi baypas ederek siyasi gerekÃ§elerle birtakÄ±m planlar yapmak, boru hatlarÄ± vesaire Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmak netice vermeyecek, bunu kendileri de aslÄ±nda gÃ¶rÃ¼yorlar. Bizim de Ã§aÄŸrÄ±mÄ±z hem burada hem KÄ±brÄ±s'ta, bÃ¼tÃ¼n DoÄŸu Akdeniz'in doÄŸal kaynaklarÄ±nÄ± herkesin, adil paylaÅŸÄ±m ilkesi Ã§erÃ§evesinde sahiplenmesi, bÃ¶lÃ¼ÅŸmesi, paylaÅŸmasÄ± ve bu zenginlikten herkesin istifade etmesi. Bunun yolu var ama bunu TÃ¼rkiye'yi yok sayarak elde edemezsiniz. Gereksiz, pahalÄ± ve eninde sonunda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanacak projelere yÃ¶nelmek yerine TÃ¼rkiye ile bu konularÄ±n konuÅŸulmasÄ±, TÃ¼rkiye'nin iÃ§inde olduÄŸu planlarla birlikte hareket edilmesi herkesin menfaatine olacaktÄ±r. Bizim yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±z baÅŸtan beri hep bu oldu ama bizi Antalya KÃ¶rfezi'ne hapsetmeye Ã§alÄ±ÅŸan giriÅŸimlere de tabii ki bizim bigane kalmamÄ±z, tepkisiz kalmamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.Â

SORU: Avrupa BirliÄŸi DÄ±ÅŸ Politika ve GÃ¼venlik Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Temsilcisi Josep Borrell Ankara'daydÄ±, SayÄ±n Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™yla da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ler. BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± dinlediÄŸimizde, yaklaÅŸÄ±mlarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda sanki Yunanistan'Ä±n DoÄŸu Akdeniz'deki Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak merkezli bir ziyaret gibi algÄ±landÄ±. Siz nasÄ±l gÃ¶rÃ¼yorsunuz? Bizim Avrupa BirliÄŸi ile olan iliÅŸkilerimizi, Avrupa'nÄ±n TÃ¼rkiye ile olan iliÅŸkilerini nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz? Bundan sonraki sÃ¼reÃ§ler nasÄ±l gidecek? Avrupa BirliÄŸiâ€™nin de bu noktada DoÄŸu Akdeniz konusundaki yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

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"AB'NÄ°N TÃœRKÄ°YE'SÄ°Z ADIM ATAMAYACAÄžINI GÃ–RDÃœK"

CEVAP: Almanya'nÄ±n dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri iÃ§in bir fÄ±rsat olabilir. Bu yÃ¶nde SayÄ±n ÅžansÃ¶lye'nin de bir iradesinin olduÄŸunu, bunu bize, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za ilettiÄŸini biliyorum. GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi ve diÄŸer konularda, Schengen'de olabilir, birtakÄ±m ilerlemelerin saÄŸlanmasÄ± ÅŸÃ¼phesiz herkesin menfaatine olacaktÄ±r ama bunun hangi ÅŸartlarda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da Ã¶nemli, ne ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da son derece Ã¶nemli. TÃ¼rkiye'nin AB ile iliÅŸkilerinde bugÃ¼ne kadar engel olarak ortaya konan meselelerin aslÄ±nda o kadar da aÅŸÄ±lamayacak sorunlar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hepimiz gÃ¶rÃ¼yoruz. BugÃ¼ne kadar hep siyasi gerekÃ§elerle bazen Fransa tarafÄ±ndan, bazen KÄ±brÄ±s Rum Kesimi tarafÄ±ndan, bazen baÅŸka Ã¼lkeler tarafÄ±ndan Ã§eÅŸitli fasÄ±llarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na, mÃ¼zakerelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ± blokaj konulmuÅŸtu. BunlarÄ±n bir kÄ±smÄ± aÅŸÄ±ldÄ±, kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ama baÅŸka siyasi gerekÃ§elerle bazen bir Ã¼ye Ã¼lke kendi meselesini, TÃ¼rkiye ile olan bir konusunu AB Ã¼zerinden Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ve bunlardan dolayÄ± hep gecikmeler yaÅŸandÄ±. AslÄ±nda buna gerek yok. Yani TÃ¼rkiye gibi bir Ã¼lkenin AB ile Avrupa ile olan iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu iliÅŸkilerin pozitif bir gÃ¼ndemle yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iki tarafÄ±n da menfaatinedir. Biz yakÄ±n dÃ¶nemde bunun pek Ã§ok Ã¶rneÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. Mesela Suriye kaynaklÄ± mÃ¼lteci krizinde Avrupa'nÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™ye ihtiyacÄ± olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. TerÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda, enerji gÃ¼venliÄŸi konusunda TÃ¼rkiye'siz bir adÄ±m atamayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±k ve net bir ÅŸekilde gÃ¶rdÃ¼k. Avrupa bizim iÃ§in hem Ã¶nemli bir ekonomik pazar hem orada 5 milyona yakÄ±n vatandaÅŸÄ±mÄ±z yaÅŸÄ±yor hem bizim gÃ¼venliÄŸimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan da yani GÃ¼ney Avrupa, Balkanlar ve diÄŸer bÃ¶lgelerin gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan da iÅŸ birliÄŸi yapmamÄ±z herkesin faydasÄ±nadÄ±r ama bunu yapmak adÄ±na TÃ¼rkiye'nin milli hak ve menfaatlerinden taviz vermesi elbette mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Bu iki tarafÄ±n birlikte sahiplenmesi gereken bir sÃ¼reÃ§tir.

Åžimdi Almanya'nÄ±n dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda birtakÄ±m adÄ±mlar atÄ±labilir, umarÄ±z bu yÃ¶nde birtakÄ±m ilerlemeler olur. Ama bazÄ± Ã¼lkelerin, aÃ§Ä±kÃ§a isim de vereyim, Fransa gibi Ã¼lkelerin blokaja devam ettiÄŸini de gÃ¶rÃ¼yoruz, negatif bir tutum iÃ§erisinde olmaya devam ettiÄŸini de gÃ¶rÃ¼yoruz. Halbuki bizim doÄŸrudan Fransa ile de bu yÃ¶nde bir Ã§atÄ±ÅŸma, gerilim yÃ¶nÃ¼nde bir arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z sÃ¶z konusu deÄŸil. GÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±z yok mu? Elbette var, Suriye'de Fransa'nÄ±n PKK'nÄ±n Suriye kolu olan YPG ve PYD'ye destek vermesini bizim kabullenmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Libya'da biz Fransa'nÄ±n baÅŸtan beri hep yanlÄ±ÅŸ tarafta olduÄŸunu ifade ediyoruz, Hafter'i desteklemek suretiyle Libya'nÄ±n barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±na katkÄ± sunmamaktadÄ±rlar. Buna raÄŸmen ikili konularda, AB konularÄ±nda bir Ã§alÄ±ÅŸma zemini elbette bulunabilir ama bunun iÃ§in bir iradenin olmasÄ± lazÄ±m, doÄŸru bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n, vizyonun olmasÄ± lazÄ±m. DoÄŸu Akdeniz meselesi sadece bir Ã¼lkenin ya da AB'nin meselesi deÄŸil, oraya komÅŸu olan bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin meselesi. Bir ya da birkaÃ§ Ã¼yenin bu konuyu AB Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye dayatma yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± netice vermez. Bunun yerine bizim ikili, karÅŸÄ±lÄ±klÄ±, bazen Ã§oklu iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ± aÃ§Ä±k tutmamÄ±z, diyalog zeminini gÃ¼Ã§lÃ¼ tutmamÄ±z, yaratÄ±cÄ± birtakÄ±m fikirlerle, Ã¶nerilerle krizlerin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mamÄ±z herkesin faydasÄ±na olacaktÄ±r.

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"YUNANÄ°STAN'LA SORUNLARIN DOÄžRUDAN KONUÅžARAK Ã‡Ã–ZEBÄ°LÄ°RÄ°Z"

SORU: Bu anlamda Ã¶zellikle Atina yÃ¶netimine bir Ã§aÄŸrÄ±nÄ±z var mÄ±? Libya'da doÄŸru tarafta olmasÄ± ve bundan sonraki ikili iliÅŸkiler konusunda. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Atina gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kadarÄ±yla diÄŸerlerine gÃ¶re durumu takip eden, kollayan bir politika gÃ¼dÃ¼yor. Siz en yakÄ±n komÅŸularÄ±mÄ±zdan biri olan Yunanistan'a bÃ¶yle bir Ã§aÄŸrÄ±da bulunuyor musunuz?

CEVAP: BildiÄŸiniz gibi geÃ§tiÄŸimiz hafta SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Yunanistan BaÅŸbakanÄ± SayÄ±n MiÃ§otakis ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi oldu, uzun bir aradan sonra ilk defa bÃ¶yle bir temas kuruldu. Gayet de iyi iÃ§erikli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme oldu. Orada ikili konular, Ege, DoÄŸu Akdeniz ve diÄŸer birÃ§ok konu ele alÄ±ndÄ±, AB konularÄ± da. Geleneksel olarak biliyorsunuz Yunanistan TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yeliÄŸini desteklemiÅŸ bir Ã¼lkedir. Ä°kili iliÅŸkiler konusunda birtakÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± var olagelmiÅŸtir ama bunlar hep bir ÅŸekilde konuÅŸulmuÅŸ, mÃ¼zakere yoluyla yÃ¶netilmiÅŸ, bazÄ±larÄ± Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmuÅŸ, bazÄ±larÄ± da sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde yÃ¶netilebilir hale gelmiÅŸtir. Bizim tabii ki beklentimiz de bir komÅŸumuz olarak Yunanistan'la bu iliÅŸkileri her alanda mÃ¼mkÃ¼n olan en pozitif yaklaÅŸÄ±mla Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸmak olacaktÄ±r. Bu yÃ¶nde Yunanistan'Ä±n TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yeliÄŸine destek vermesi Ã¶nemli. Ege gibi konularda doÄŸrudan konuÅŸmamÄ±z ve bu konulardaki gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± yahut zaman zaman ortaya Ã§Ä±kan ihtilaflarÄ± Ã§Ã¶zmemiz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bu kanallar geÃ§miÅŸte aÃ§Ä±ktÄ±, bundan sonra da yine aÃ§Ä±k olabilir. Bizim orada yaÅŸayan TÃ¼rk kÃ¶kenli MÃ¼slÃ¼man vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var, BatÄ± Trakya'da yaÅŸayan TÃ¼rk MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±k var, onlarÄ±n meseleleri var ve diÄŸer konular var. BÃ¼tÃ¼n bunlarla ilgili bizim mÃ¼zakere yoluyla, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± konuÅŸarak mesafe almamÄ±z her zaman mÃ¼mkÃ¼n. Ä°ki lider son telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde bu yÃ¶nde bir irade zaten ortaya koydular. Åžimdi arzu edilen, beklentimiz bu yÃ¶nde adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± ve gerek ikili iliÅŸkiler baÄŸlamÄ±nda gerek AB baÄŸlamÄ±nda gerekse DoÄŸu Akdeniz ve Ege konularÄ±nda gerÃ§ekten herkesin hak ve menfaatlerini gÃ¶zeten adil bir bÃ¶lge dÃ¼zeninin inÅŸa edilmesi olmalÄ±dÄ±r.