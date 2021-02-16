Son dakika! Bahçeli'den çok sert Gara tepkisi: Bıçak kemiğe dayandı

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Türk milleti tarihi düşmanlarının bitmek bilmeyen saldırılarına uğramaktadır. Beka sorununu küçümseyen kim varsa, eli silahlı bir terörist kadar alçaktır.

Kanlı örgütün adını anmak istemeyenler sadece korkunç değil, aynı zamanda terörün koçbaşlarıdır. Bir gece ansızın Kandil'e Türk bayrağı dikilmelidir. Gara öncesi ve sonrası aynı olmayacaktır.

Bu katliam çok nadir görülen bir canavarlık örneğidir. Masum, silahsız insanlar katledildiler. Masum evlatlarımızı yapılanlar sonrası ya teslim olacaklar ya da hainlerin kafaları koparılacaktır.

Başımız sağ olsun, milletimiz var olsun. Sonsuza kadar Tanrı Türk'ü korusun ve yaşatsın.

TÜRKİYE BU KANLI SAYFAYI AÇILMAMAK ÜZERE KAPATMALIDIR

Ağzı süt kokan bebeklerimizi katlettiler. Asker demediler, korucu demediler, polis demediler. Hepsine kurşun sıktılar. Silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptılar. Şehirlerimizde çete kurup haraç almayı denediler. Öyle bir noktaya gelinmiştir, Türkiye bu kanlı sayfayı açılmamak üzere kapatmalıdır. Hükümetin ve devletimizin bu mücadelede yanındayız.

Herkes tercihini yapmak mecburiyetindedir. Anaların bağırlarını yumruklamasını mı izleyeceğiz, yoksa evlatlarına kavuşmalarını mı sağlayacağız. Herkes nerede durduğunu artık belli etmelidir.

HDP RESTİ

Dağda elde edilen üstünlüğü, Meclis'te bırakmayacağız. Terörist cenazelerine katılanlara millet vekilliği haramdır. Sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. Sırtını PKK'ya dayayanlara vekillik haramdır.

Ne diplomasisi, kiminle diplomasi. Terör örgütü ile neyin diplomasisi. HDP, PKK'nın ta kendisi, aynadaki aynıdır. HDP'nin kapatılmasına yönelik, 3 maymunu oynayanlar kimdir? HDP kapatılmadan PKK'nın ayağını Meclis'ten kesmenin başka bir yolu var mıdır?

Bu HDP'nin kapatılması için zaman kaybetmek, devletimizin haklarını zarar vermektedir.

CHP'ye ne demeli? Partinin yönetiminin PKK lobisi yapanlarla kuşatılmasına ne demeli. Aziz milletimizin gözünden ve gönlünden daha da düşeceksiniz. PKK'ya katil demek size ancak onur ve şeref kazandıracaktır.

HDP, PKK'nın suç ortağıdır. Yargıtay'ın devreye girmesi tarihi bir gerekliliktir.

'AYM KENDİNİ FESHETSİN'

İP'in başkanı kapatılmasının kendilerinin konusu olmadığını söylüyor. Hiç merak etmesinler, konu Meclis'e gelince ki çok yakındır, MHP üzerine düşeni yapacaktır.

Bu Anayasa Mahkemesi kime hizmet etmektedir. Bir teröristin ne hakkı olacak ki Anayasa Mahkemesi destek versin.

Anayasa Mahkemesi milletin mahkemesi olmayacaksa hemen kendini feshetsin. Başındaki zat da istifa etsin. Çok şükür hakkı biliriz, hakkımızı da çiğnetmeyiz.

BABACAN'IN AÇIKLAMALARI

Anayasa'nın ilk 4 maddesini tartışacak babayiğit henüz anasından doğmadı.