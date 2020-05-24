MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika: Devlet Bahçeli'den Siyasi Partiler Kanunu açıklaması: Tam destek vereceğiz
ABONE OL
24.05.2020 - 11:03 | | AA

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Siyasi Partiler Kanunu açıklaması: Tam destek vereceğiz

Son dakika haberlere göre, MHP lideri Devlet Bahçeli'den Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili açıklama geldi. Bahçeli, "MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir." dedi.

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Siyasi Partiler Kanunu açıklaması: Tam destek vereceğiz

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: 

İnşallah Allah çok kısa sürede bu salgından milletimizi ve insanlığı kurtarır. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili umutluyuz.

MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında. MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir.

MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında.

Şehit annesinin dileğini polis evlatları yerine getirdiEskişehir’de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri gereği, bu bayram şehit oğlunun kabrine gidemeyeceği için üzüldüğünü söyleyen 85 yaşındaki annenin sesine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kulak verdi. Polis ekipleri, bayram sabahı şehit annesini evinden alarak oğlunun kabrine götürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

17 Ağustos Kocaeli depreminin denizdeki izi yıkıldı

17 Ağustos Kocaeli depreminin denizdeki izi yıkıldı

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Bayram mesajları coşkulu, sevgi dolu Ramazan Bayramı 2020 mesajları resimli / kısa / uzun / anlamlı

Bayram mesajları coşkulu, sevgi dolu Ramazan Bayramı 2020 mesajları resimli / kısa / uzun / anlamlı

Sıradaki Haber