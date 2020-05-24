24.05.2020 - 11:03 | | AA
Son dakika: Devlet Bahçeli'den Siyasi Partiler Kanunu açıklaması: Tam destek vereceğiz
Son dakika haberlere göre, MHP lideri Devlet Bahçeli'den Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili açıklama geldi. Bahçeli, "MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir." dedi.
Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
İnşallah Allah çok kısa sürede bu salgından milletimizi ve insanlığı kurtarır. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili umutluyuz.
MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında. MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir.
MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında.
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