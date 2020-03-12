Son dakika... Erdoğan hangi isme ‘kripto FETÖ’cü’ dedi?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayınlanan, 'Erdoğan hangi isme ‘kripto FETÖ’cü’ dedi?' başlıklı köşesinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ali Babacan’ın partisindeki kurucuların isimlerini ilettiklerinde bir kurucu üye için 'O kripto FETÖ’cü' demiş. Hem de üstüne basa basa..." diye yazdı. Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Abdullah Gül ve Ali Babacan partisi için AK Parti kulislerinin nabzını tutmaya çalıştım.

AK Partilileri rahat gördüm. Parti yöneticileri değerlendirme yapmaktan kaçındı. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhatap almadı. AK Parti’de Davutoğlu ve Babacan partilerini hedef almama gibi bir eğilim var. “Biz vurdukça onlar büyür” diyorlar. Erdoğan, AK Parti grubunda bu konuya hiç değinmedi. İl başkanları toplantısında ise Babacan ve Davutoğlu partilerini “sözde oluşumlar” olarak nitelendirdi. “Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum sadece AK Parti’ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor. Davası inancı olmayanın, davası milleti olmayanın, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkûmdur. Bunlar zerre bizi ilgilendirmiyor” dedi. Erdoğan, bu değerlendirmeyi yaparken Ali Babacan partisinin kuruluş toplantısında konuşuyordu. AK Parti grubu olduğu için sosyal medyadan takip ettim. Ali Babacan beklediğimden öte uzun bir konuşma yaptı. Miting meydanlarında performansı nasıl olur bilemem ama kitleleri coşturacak bir havası yoktu. Ali Babacan’ın partisi, ilk günden yola çıkarken Abdullah Gül konusunda bir takiye yapmayı tercih etti. Gül ile Babacan arasında köprülerin atıldığı yalanını servis ettiler. İlk günden “maskeli siyaseti” tercih eden, şeffaf olmayan bir parti topluma nasıl güven verecek?

Herkes biliyor ki, vitrinin önünde Ali Babacan, vitrinin arkasında Abdullah Gül var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin ortak adayı olması için, Gül’ün partisiz Cumhurbaşkanı adayı imajını korumak adına bu formül bulundu. Doğrudan Abdullah Gül’ü çağrıştıran Beşir Atalay gibi isimler kurucular kurulu listesinde yer almadı ama partiye katkı vermeyi sürdürecekler.

Gül’e yakın bir isim, “Abdullah Gül, Ali Babacan’ı kendisi gibi görür” demek suretiyle Gül ile Babacan’ın etle tırnak gibi olduklarını ifade etti.

AK Parti kulislerinde sıkça, “Onların ne yapacağı önemli değil. Önemli olan bizim ne yapacağımız” sorusu soruluyordu. Toplumun AK Parti’ye olan güveninin devam ettiği ama yanlış giden işlerin düzeltilmesini beklediği, partinin güvenlikçi politikalardan çıkıp yeniden reformcu günlere dönmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapılıyordu. Ali Babacan’ın konuşması yeni bitmişti. Bir milletvekili, “Babacan’ın ağzı, muhalefet ağzı değil” dedi. Milletvekillerinin şaşırdığını görünce “FETÖ ağzıyla konuşuyor” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Babacan partisiyle çok ilgili durmadığını söylemiştim. Ali Babacan’la iplerin koptuğu görüşmede “Ümmeti parçalamaya hakkınız yok” demişti. Erdoğan’a, Babacan’ın partisindeki kurucuların isimlerini ilettiklerinde bir kurucu üye için “O kripto FETÖ’cü” demiş. Hem de üstüne basa basa... O isim bende ama sormayın, söylemem...