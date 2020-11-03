Son dakika: Erdoğan İzmir depremi için alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Yaralılarımızın sayısı 1027'dir. Bunların 883'ünün tedavisi tamamlanmıştır

Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir.

Arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye de ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz.

İlk depremin ardından bölgede 44'tanesi 4'ün üzerinde olmak üzere 1600'e yakın artçı sarsıntı kaydedilmiştir. Yükselen deniz Sığacık mahallesini 1 metre altından bırakmıştır. 44 tekne karaya oturmuştur.

Bakanlıklarımız ve ilgili tüm kurumlarımız imkanlarını depremzedeler için seferber etmiştir. Yargı yapılan ve yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatmıştır. Kızılay ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu İzmir halkına destek vermek için gece gündüz sahadadır. Evleri hasar gören, veya evlerine girmek istemeyen depremzedeler için 2700 çadır kurulmuştur. Yıkılmış veya yıkılacak durumda bulunan binalardaki vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz. Evlerini taşıyacak mülk sahiplerine 15 bin lira, kiracılara 5 bin lira taşınma yardımı veriyoruz. 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir.

Önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ

İzmir depreminde işleri yıkılan, iş yeri yıkılan ve ya hasar gören denizin taşması sebebiyle iş yeri sular altından kalan vatandaşımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir. En çok hasar Bayraklıdayken Bornova, Aliağa ve Seferihisar ilçelerimiz takip ediyor. Deprem konutlarının inşasına 1 ay içinde başlamayı planlıyoruz. Bugüne kadar İzmir'de TOKİ vasıtasıyla yapılıp teslim edilen konut sayısı da 16 776'dır.

Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri faizsiz olarak 1 yıl ertelendi.

İzmir'de çeşitli derecelerde hasarlı ve yıkılmış 530'a yakın Manisa'da ise 16 bina bulunuyor. Kalan riskli binaların yıkımını da en kısa sürede bitireceğiz.

Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak, denetimleri sıklaştırarak binalarımızı sağlama almak mecburiyetindeyiz.

İnsanlarımızın canı hiçbir şeyden daha kıymetli değildir.

Bizi üzen yalan ve provokatif haberlerle gündemi zehirlemeye çalışanların ortaya çıkmasıdır. Enkazların hala kaldırılamadığını söyleyen cahil izansız vicdansız bir kişiyle deprem tartışması yapmak millete zulümdür.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Türkiye genel olarak kontrollü bir süreç yaşıyor. Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızdan daha fazla hassasiyet bekliyorum. Bu çerçevede Türkiye genelinde geçerli olacak şekilde şu hususları kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

Pazar ve marketlerde denetim artırılacak.

Paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler saat 22’de sona erecektir.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.

SANAYİ ÜRETİMİ VE PAREKENDE SATIŞ HACMİMİZ ARTTI

Hükümet olarak bir yandan salgınla en etkili şekilde mücadele ederken diğer yandan da üretimi, ticareti eğimi velhasıl hayatın her alanındaki işleyişi durdurma durumuyla karışı karşıyayız. Bunun zor olduğunu elbette biliyoruz. Bugüne kadar ki uygulamalar sürecin çok ciddi sorunla karışılamadan ilerlediğini gösteriyor. 3. çeyrekte sanayi üretimimiz ve perakende satış hacmimiz bir önceki çeyreğe göre yüzde 30 arttı.

VİYANA'DAKİ SALDIRI

Viyana’daki saldırıyı samimiyetle kınadığımı belirtmek istiyorum faili her kim olursa olsun bur tarz saldırıların tasvibi mümkün değildir. Avrupa’da yaşayan Müslüman aileleri kullanarak İslam’ı topyekün değiştirme iddiasıyla ortaya çıktılar. Dünyada her inanç grubu sayıca artıyor ama İslam’a yönelişte çok büyük bir sıçrama var.