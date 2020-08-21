Son dakika... Erdoğan'ın müjde açıklamasına saatler kala dikkat çeken paylaşım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye dakikalar kala, bir heyecanlandıran paylaşım da İletişim Başkanı Altun'dan geldi.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Altun, 'Müjdeler olsun' etiketi ile şu notu düştü:

"Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz. #MüjdelerOlsun"