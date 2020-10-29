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29.10.2020 - 14:42 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Fransa'daki bıçaklı saldırıya Türkiye'den kınama

Fransa'da meydana gelen bıçaklı saldırı sonrası Türkiye'den son dakika açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz' denildi.

Son dakika... Fransa'daki bıçaklı saldırıya Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır.

Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz.

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