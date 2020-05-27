Son dakika...Gözler Erdoğan'da! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sürecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziranın ilk haftasında 2 aydan fazla bir süredir çalışmalarını yürüttüğü İstanbul’dan, Ankara’ya dönmeye hazırlanıyor. Erdoğan’ın Ankara’ya dönüşü, normalleşme planının bir parçası olarak görülüyor.



11 Mart’ta Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesi sonrası 18 Mart’ta Çankaya Köşkü’nde, “Koronavirüs ile mücadele eşgüdüm toplantısı”nı gerçekleştiren Erdoğan, ardından İstanbul’a gitti. Çalışmalarını birkaç gün Kısıklı’da sürdüren Erdoğan, 22 Mart’ta Tarabya Huber Köşkü’ne geçti. Bu süreçte Erdoğan’ın tüm çalışmalarının merkezi bu köşk oldu. Erdoğan, İstanbul mesaisi kapsamında birçok liderle görüştü, uluslararası zirvelere buradan katıldı.



Ankara’ya dönüyor



Erdoğan’ın haziranın ilk haftası normalleşme takvimi kapsamında Ankara’ya dönerek çalışmalarını artık buradan sürdüreceği bildirildi. Yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne dönecek olan Erdoğan’ın telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmelerini artık yüz yüze yapması bekleniyor. Külliye’de de Erdoğan’ın dönüşü ile birlikte koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirlerin artırılacağı ifade ediliyor.



Hafta sonu kısıtlamaları sürecek mi?

Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni belki de son kez telekonferans yöntemi ile toplayacak. Toplantıda, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sahaya yansımaları, normalleşme adımları değerlendirilecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sürdürülüp sürdürülmeyeceği, restoran-kafelerin açılış takvimi, seyahat yasaklarının değerlendirilmesi ve bazı illerde kaldırılması, 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara uygulanacak kısıtlamalar başta olmak üzere koronavirüs tedbirleri gözden geçirilecek.



Yeni hastaneler açılıyor



Erdoğan İstanbul Fethi’nin 567. Yılı olan 29 Mayıs günü de Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılışını yapacak. Erdoğan’ın, aynı gün telekonferans yöntemi ile Sakarya’da Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Fabrikası’nda üretilen “Milli Elektrikli Tren”in demiryoluna indirilme törenine de katılması bekleniyor.



Erdoğan, 31 Mayıs Pazar günü Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanelerinin açılışlarını gerçekleştirecek.



Yassıada açılıyor



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 27 Mayıs darbesinin 60’ıncı yıldönümünde adı “Demokrasi ve Özgürlükler adası” olarak değiştirilen Yassıada’nın açılışını resmen gerçekleştirecek. Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın yargılamasının yapıldığı adanın hem kültür hem de turizm merkezine dönüşüm sürecine dair mesajlar verecek. Ada, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaların kalkmasının ardından vatandaşların ziyaretine de açılacak.



Asker tam kadro



Yassıada’daki törene sadece protokol davet edilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kabine üyeleri de katılacak. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da tam kadro olarak Yassıada’daki törende yerlerini alacak. Erdoğan’ın açılışını gerçekleştireceği “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” projesinin çalışmalarına 2015 yılında başlanmıştı. Yassıada ve Sivriada’da bulunan tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle gerçekletirilen proje 5 yılın ardından tamamlandı. Adada 125 odalı otel, 30 bungalov, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi, cami ve kütüphane yer alıyor. Projede, karanlıktan aydınlığa geçişi simgeleyen ve Türk demokrasisinin geleceğine ışık tutan “Demokrasi Feneri”, “Sonsuzluk İskelesi”, “Özgürlük Platformu”, “Demokrasi Şehitleri Anıtı”, 27 Mayıs canlandırma alanı ve sergi salonları da bulunuyor. Darbe yargılamalarının yapıldığı kapalı spor salonu da müzeye dönüştürüldü.



‘Daha fazla demokrasi’



Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla açılacak Yassıada için İletişim Başkanlığı’nca kamu spotu hazırlandı. Kamu spotunda, “Demokrasi tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor” ifadelerine yer verildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne ilişkin “Bağımsızlığımız, demokrasimiz ve ulusal güvenliğimiz yarın (bugün) 60. yılını dolduran zalim 27 Mayıs darbesi gibi, nice darbe ve muhtıralarla, terör saldırılarıyla ve demokrasiyi akamete uğratmak isteyen pek çok girişimle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Tamamı, esasında millet ile vesayet odakları arasında bağımsızlık temelinde yürüyen bu mücadelede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘daha fazla demokrasi daha fazla özgürlük’ ilkesi hayata geçirilerek büyük bir mesafe katedilmiştir” açıklamasında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından 27 Mayıs’a ilişkin video paylaştı. Yerlikaya’nın Adnan Menderes etiketini kullandığı videolu paylaşımda, “Milletin sinesindesiniz... Mekanınız cennet olsun, Sayın Başbakanım” ifadelerini kullandı.