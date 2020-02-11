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Akar, Associated Press haber ajansÄ±na, Ä°dlib'deki geliÅŸmelere iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Esed rejiminin gÃ¶zlem veya askeri noktalara karÅŸÄ± herhangi bir eylem yapmasÄ± durumunda, askerlere daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde misilleme yapma talimatÄ± verildiÄŸini aktaran Akar, "Herhangi bir ÅŸey olursa misilleme olacak. Biz defalarca personelimizi ve askerlerimizi (Ä°dlib'deki gÃ¶zlem noktalarÄ±) oradan Ã§ekmeyeceÄŸimizi sÃ¶yledik. GÃ¶revlerine devam edecekler." dedi.

Akar, TÃ¼rkiye'nin Ä°dlib'deki 12 gÃ¶zlem noktasÄ±ndan hiÃ§birini boÅŸaltmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, TÃ¼rk askerlerinin Suriye'nin askeri noktalara saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± kuvvetli misilleme emri altÄ±nda olduÄŸu konusunda uyarÄ±da bulundu.

TÃ¼rkiye'nin rejim gÃ¼Ã§lerinin daha Ã¶nce Ã¼zerinde mutabÄ±k kalÄ±nan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndaki hatta geri Ã§ekilmesi ve stratejik Ã¶nemdeki (M5) kara yolunu terk etmesi iÃ§in Rusyaâ€™ya Esed rejimi Ã¼zerindeki etkisini kullanmasÄ± konusunda baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Akar, "Rejim unsurlarÄ±nÄ±n M5 kara yolundan derhal geri Ã§ekilmelerini istedik ve bunu istemeye devam edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

Â "TÃ¼rkiye'nin amacÄ± insanlarÄ±n evlerine dÃ¶nmelerini saÄŸlamak"

"(Rusya'dan) Bu rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± derhal durdurmasÄ±nÄ±, ateÅŸkese uyulmasÄ±nÄ± ve bunun sonucunda da insanlarÄ±n evlerine, topraklarÄ±na dÃ¶nmelerini saÄŸlamasÄ±nÄ± istiyoruz." diyen Akar, TÃ¼rkiye'nin Ä°dlib'deki amacÄ±nÄ±n 2018'de mÃ¼zakere edilmiÅŸ olan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ± (SoÃ§i mutabakatÄ±nÄ±) desteklemek ve bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ±nÄ± Ã¶nlemek olduÄŸunu vurguladÄ±.

Milli Savunma BakanÄ± Akar, NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± iÃ§in BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'e gitmek Ã¼zere Ankaraâ€™dan ayrÄ±lmadan Ã¶nce TÃ¼rkiye'nin toplantÄ±dan beklentilerinin ne olduÄŸuna iliÅŸkin soruya da cevap verdi.

Akar, mÃ¼ttefiklerden beklentilerinin, Esed rejiminin Avrupa'yÄ± ve Ã¶tesini tehdit edecek yeni bir mÃ¼lteci dalgasÄ±nÄ± tetikleyecek Ä°dlib'deki saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±nÄ± durdurmak iÃ§in "somut" hamleler yapmasÄ± olduÄŸunu belirtti.

Ä°dlib'deki insani durumun, radikalleÅŸmenin artmasÄ±na yol aÃ§acaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda da bulunan Akar, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"NATO Ã¼lkeleri, NATO, Avrupa ve dÃ¼nya, bu (Esed rejiminin Ä°dlib'deki saldÄ±rÄ±larÄ±) konuya daha yakÄ±ndan bakmalÄ± ve ciddi, somut destek saÄŸlamalÄ±dÄ±r. Evlerini ve ailelerini kaybeden insanlar Ã§aresizlik iÃ§inde bir ÅŸeyler yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar ve bu da radikallerin ellerini gÃ¼Ã§lendiriyor. Ve Ã¶yle ya da bÃ¶yle radikalleÅŸmenin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±yor."

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