Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma İdlib çağrısı

Bakan Çavuşoğlu, Washington DC merkezli düşünce kuruluşları Atlantic Council ve Türk Miras Vakfının (THO) ortaklaşa düzenlediği ve video konferans üzerinden yapılan "Yarını belirlemek için bugün ne yapılmalı?" başlıklı panelde, Türkiye'nin Kovid-19 salgını ile mücadelesini anlattı.

Kovid-19 salgınının, tüm dünya için bir "stres testi" olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu salgın, bizim zayıf yanlarımızı ortaya çıkardı. Aynı zamanda güçlü yanımızı da gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman BMGK'de reform yapılmasından yana tavır takındığına işaret ederek, "BMGK, yeni tip koronavirüs meselesini ele almada çok geç kaldı." dedi.

Kovid-19'un, İdlib'deki durumu daha da kötüleştirdiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Suriye ve İdlib için çok geç olmadan uluslararası toplum harekete geçmeli." çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu, Suriye ve Libya başta olmak üzere dünyadaki çatışmaların çözülmesinin, salgınla daha da önem kazandığını vurgulayarak, "Orta Doğu'daki çatışmalar sürerse, kimse kazanmaz ama herkes kaybeder." ifadesini kullandı.