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24.06.2020 - 20:32 | | AA

Son dakika haberi...Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: 11 Temmuz'da açılıyor

Son dakika gelen habere göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu "11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi...Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: 11 Temmuz'da açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı.

Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz.

Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık.

(Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz.

Sağlık Bakanı Koca'dan ikinci dalga açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.Sağlık Bakanı Koca: (Kovid-19 vakalarındaki artış) İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz."
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