Son dakika haberi...Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: 11 Temmuz'da açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı.



Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz.



Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık.



(Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz.