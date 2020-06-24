24.06.2020 - 20:32 | | AA
Son dakika haberi...Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: 11 Temmuz'da açılıyor
Son dakika gelen habere göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu "11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız" açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı.
Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz.
Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık.
(Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz.
Sağlık Bakanı Koca'dan ikinci dalga açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.Sağlık Bakanı Koca: (Kovid-19 vakalarındaki artış) İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz."