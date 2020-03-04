CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±...

Â - Moskova'ya giderken temel Ã§erÃ§evemiz Rusya Federasyonu ile imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°dlib mutabakatÄ± Ã§erÃ§evesinde acilen bir ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ±dÄ±r.



- Bizim Rusya ile kapsamlÄ± iliÅŸkilerimiz var. Ä°dlib iÃ§in ortak bir mutabakat Ã¼midi ile gidiyoruz.Â



- Suriye'de meÅŸru ve ÅŸeffaf bir seÃ§imin gerÃ§ekleÅŸtirilmesi bir yÃ¶netimin iÅŸ baÅŸÄ±na gelmesi Ã¼midimizdir. Esed'in Nisan ayÄ±nda bir seÃ§im yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n hiÃ§bir hÃ¼kmÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tekrar ifade etmek istiyorum.



SINIRDAKÄ° GÃ–Ã‡MENLER



- GÃ¶Ã§Ã¼ nasÄ±l durdururuz diye harekete geÃ§tiler. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun bir diplomasi trafiÄŸi devam ediyor.



- TÃ¼rkiye Ã¼zerine dÃ¼ÅŸenleri fazlasÄ± ile yerine getirdi. Ama TÃ¼rkiye'nin de kapasitesinin bir sÄ±nÄ±rÄ± var.Â



- GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n gÃ¼ncellenmesi gerÃ§ekleÅŸmedi. TÃ¼rkiye'ye verilen sÃ¶zler yerine getirilmeli. Vaad edilen hiÃ§bir ÅŸey neredeyse yerine getirilmedi.



Â - GÃ¼ndemin sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde Ä°dlib'e yoÄŸunlaÅŸÄ±rken Tel Abyad gibi bÃ¶lgelerde sÃ¼kunet hakim.



-Â MÃ¼ltecilerin gÃ¼venli, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ve onurlu ÅŸekilde geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ saÄŸlanacaksa bunun ÅŸartlarÄ±nÄ±n Suriye sahasÄ±nda oluÅŸturulmasÄ± gerekiyor.



LÄ°BYA'DAKÄ° GELÄ°ÅžMELER



- Hafter yÃ¶netiminin ateÅŸkes ihlalleri gÃ¶rÃ¼yoruz. ArtÄ±k uluslararasÄ± toplumun da bunu gÃ¶rÃ¼p, adÄ±m atmasÄ± gerekiyor.



KORONAVÄ°RÃœS



- Gerekli tedbirler alÄ±ndÄ±. DÃ¼n bir toplantÄ± yapÄ±ldÄ±. AlÄ±nan tedbirler gÃ¶zden geÃ§irildi. Biz de teyakkuz halindeyiz. Åžu ana kadar bir vaka gÃ¶rÃ¼lmedi. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± bir mesaj paylaÅŸtÄ± ve BakanlÄ±ÄŸÄ±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almasÄ± gerekiyor.



TBMM'DEKÄ° KAVGA



- O sÃ¶zler, bir insana ait olabilecek bir sÃ¶z deÄŸildir. YapÄ±lan suÃ§lamalarÄ± cevap vermeye dahi deÄŸer gÃ¶rmÃ¼yoruz. CHP zihniyetinin ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zlerdir. Biz FETÃ– ile mÃ¼cadele ederken, DEAÅž ile mÃ¼cadele ederken bu mÃ¼cadeleyi lekelemeyi Ã§alÄ±ÅŸanlara ne isim verileceÄŸini halkÄ±mÄ±z gayet iyi bilir.Â



SORU - CEVAPÂ



(ErdoÄŸan-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi) TÃ¼rkiye olarak NATO'dan beklentilerimizi ortaya koymuÅŸtuk. Somut neticeleri sahada aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde gÃ¶rmek istiyoruz.



(Yunanistan'Ä±n mÃ¼ltecilere tavrÄ±) KapÄ±larÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±, AvrupalÄ±lar iÃ§in bir sÃ¼rpriz olmamalÄ±dÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bunu aylardÄ±r dile getiriyor.Â

Biz nasÄ±l bu insanlarÄ± alÄ±p, temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yoruz, onlarÄ±n da benzer sorumluluklarÄ± var.Â



Biz kimseyi burada iradesi hilafÄ±na zorla tutamayÄ±z. KarÅŸÄ± tarafÄ±n da, bu Yunanistan, Bulgaristan, baÅŸka Avrupa Ã¼lkeleri olur, uluslararasÄ± hukuk ve insani hukuk Ã§erÃ§evesinde bu insanlarÄ± alma mecburiyeti vardÄ±r.



Oraya geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan mÃ¼ltecilere yapÄ±lanlarÄ± gÃ¶rÃ¼yorsunuz.



MÃ¼ltecileri hiÃ§bir zaman siyasi ÅŸantaj malzemesi olarak gÃ¶rmedik.



100 bin civarÄ±nda mÃ¼lteci almÄ±ÅŸ olan Yunanistan'a acilen 100 milyonlarca yardÄ±m fonunu harekete geÃ§irebilen Avrupa BirliÄŸi'nin, 4 milyon civarÄ± mÃ¼lteciye ev sahipliÄŸi yapan TÃ¼rkiye sÃ¶z konusu olduÄŸunda bÃ¼rokrasiden, mevzuattan bahsetmesi bir Ã§ifte standarttÄ±r.





