Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri tek tek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız az önce sona erdi.

Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık.

Türkiye aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevelerinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceğine kendimizi alıştırmalıyız.

Şehir hastaneleri ve son 18 yılda yeniden yaptığımız hastaneler sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz.

GSS sistemimiz dünyaya örnek olmuştur.

Sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla 83 milyon vatandaşımızın hizmetindeyiz.

Zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz.

Milletimiz hem salgından korunma hem de ne yapması gerektiği konusunda bilinçlenmiştir.

Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum.

Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilmeleri için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında adeta son dönemece giriyoruz.

Bu haftaki toplantımızda aldığımız kararlar şu şekilde:

Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır.

Sinema, tiyatro gösteri merkezi gibi yerler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçecektir.

65 yaş üstü vatandaşımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.

Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecektir.

18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.

Hekimlerimizin Kovid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK'taki bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı

REFORM PAKETİ

İstihdam kalkanı adıyla çok kapsamlı bir reform paketi hazırladık Ocak- Nisan 2020 arasındaki vatandaşlarımızın yeniden istihdama katılmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Ekonomik faaliyetlerin azalması sebebiyle çalışanlarını ücretsiz iznine ayıran iş yerlerimize destek vereceğiz.

Türkiye salgında tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunabilen nadir ülkelerden birisi olmuştur.

İlave istihdam için teşvik sağlanacak. İş gücü piyasamızı daha da verimli hale getirecek düzenlemeleri faaliyete geçireceğiz.

25 yaş altı gençlerin ve 50 yaş üzerinde olanların kolay şekilde istihdam edilmelerini sağlayacağız.

Çalışanlarımız, emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak.

Çalışanlarını, kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz

Amacımız 2020'de yüzde 8,5 olarak belirlenen enflasyonu kademe kademe düşürerek 2021'de yüzde 6'ya, 2022'de yüzde 5'in altına indirmektir.

İnşallah Türkiye, bölgedeki kardeşlerimizin de desteği ile terör belasını çok yakında gündeminden tamamen çıkartacaktır.

İdlib’in tekrar bir çatışma ortamına sürüklenmesine göz yummayacağız, olayları takip ediyor ve gereken her önlemi alıyoruz. Terör örgütünün yeniden palazlanma girişimlerine müsaade etmeyeceğiz Vefa destek gruplarına yönelik kalleş eylemleri içerideki ve dışarıdaki sıkışmışlığının en bariz göstergesidir. Türkiye terörle mücadelede tarihinin adeta altın çağını yaşıyor. Türkiye inşallah terör belasını gündeminden tamamen çıkartacaktır.