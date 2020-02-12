Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm okların hedefinde AK Parti ve onun genel başkanı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından düzenlenen yemekte konuştu.

31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediyesinde yüzde 67,6 gibi rekor orandaki destek ve 11 ilçenin 9'unda AK Parti belediyelerinin tercih edilmesi nedeniyle Kahramanmaraş'a teşekkür eden Erdoğan, "İnşallah hem belediyelerimizde hem hükümet çalışmalarında sizlerin verdiği bu desteğe layık olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü bir kez daha tebrik eden Erdoğan, "Bu büyük mücadeleye katılan tüm Maraşlıları hürmetle, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

İstiklal Savaşı zaferinin müjdecisi olan Kahramanmaraş'ın aradan geçen bir asır boyunca bu duruşunu hep koruduğunu, daima ileriye taşıdığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de Kahramanmaraş, bölgesinin öncü ve toparlayıcı şehri vazifesini yerine getirmeyi sürdürüyor. Ülkemizin tarihi bir mücadele yürüttüğü şu dönemde, Kahramanmaraş'ın desteği ve gayreti, bizim için çok daha büyük önem taşıyor. Maraş Kalesi'nde dalgalanan bayrağın oradan ilelebet şehrimizi selamlaması için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmaya mecburuz."

"Suriye'den Libya'ya, Ege'den Karadeniz'e kadar geniş bir alanda süren mücadelemizin anlamını ve ehemmiyetini en iyi sizler biliyorsunuz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde, nasıl Maraş işgal edilirken bir yerlerde yabancı güçleri özelikle selamlayanlar, manda teklifiyle milletimizin karşısına çıkanlar varsa bugün de benzer mankurtlar yine sahnedeler. Bu mankurtlara göre, PKK'lılar 'hendek kazan arkadaşlar', FETÖ'cüler 'hakkını arayan bir cemaat', bölgemizdeki işgalciler 'dost eli uzatmamız gereken güçler'dir. Dostunu-düşmanını ayırt edememek ya zihni meleke eksikliğinin ya idrak yoksunluğunun ya özel görevli olmanın işaretidir. Başka türlü böyle bir ihanet çukuruna yuvarlanmak mümkün değildir."

"Maskeleri birer birer düşüyor"

Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine destek vermek yerine terör örgütlerinin ve tüm düşmanların değirmenlerine su taşıyanları tarihin kaydettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"PKK'dan FETÖ'ye kadar ülkemize saldıran tüm terör örgütlerinin yanında, tüm değerleri ve kültürüyle bu milletin karşısında yer alanların maskeleri birer birer düşüyor. Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz. Lafa gelince demokratlığı kimseye bırakmayan ama maskeler inince altından en sefilinden faşistlik akan yüzleriyle bu alçakların ipliğini pazara çıkarmak boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu ülkeyi, her nasılsa bir köşe tutmuş vesayetperestlerin, teröristsevicilerin, yalan ve iftira tüccarlarının eline bırakmayacağız. Milletimizle birlikte nasıl bunca saldırıyı göğüsleyip bertaraf etmişsek, bu sinsi tuzağı da aynı şekilde boşa çıkartacağız."

Bunun için en başta AK Parti olarak kendilerinin çok sağlam durması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Dikkat ederseniz, tüm okların hedefinde AK Parti ve onun Genel Başkanı var. Bu bendi devirebilirlerse Türkiye'nin sırtını yere getirebileceklerini düşünüyorlar. Halbuki AK Parti'nin bizatihi bu milletin kendisi demek olduğunu, AK Parti Genel Başkanının gücünü bu milletten aldığını ya görmüyorlar ya görmek istemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Mücadelenin başarısı, bizim sağlam durmamıza bağlı"

Türkiye'nin 17 yılının her gününde büyük sorumluluk üstlenen AK Parti kadrolarının, bugün çok daha önemli bir vazifeyi yüklenmiş durumda olduklarını ifade eden Erdoğan, "Ülkemizin verdiği mücadelenin başarısı, bizim sağlam durmamıza bağlıdır. Şayet bu kadro en küçük bir yalpa yapar, en küçük bir zafiyet gösterir, surda en küçük bir gedik açtırırsa kin ve nefretle dolu bir güruh sel olup ülkemizin üstüne çullanır." diye konuştu.

Bunun için birlik beraberliği güçlendirmeleri, safları sıklaştırmaları, kardeşliği tahkim etmeleri gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük Kongre sürecimizi, bu şahlanışın vesilesi haline dönüştürmeliyiz. Vatandaşlarımızın tamamının gönüllerini kazanmak için gece gündüz çalışmalı, sadece kırgınlıkları, küskünlükleri gidermekle kalmayıp 7'den 70'e herkese ulaşmalı, mücadelemizin önemini anlatmalıyız."

"Doğru yerinden kalkana kadar, yalan dünyayı dolaşırmış" sözünü paylaşan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her gün envaiçeşit kanaldan yürüttükleri yalan, iftira, çarpıtma dolu kampanyalarıyla insanlarımızı ifsat etmeye çalışanları, ancak bu şekilde durdurabiliriz. Hakikat güneşi karşısında erimeyecek hiçbir buz, gerçekler karşısında sönüp gitmeyecek hiçbir yalan yoktur. Yeter ki biz kendimizi milletimize anlatabilelim. Biz dünyanın dört bir yanında ve ülkemizin 780 bin kilometrekare vatan toprağının her karışında bu mücadeleyi veriyoruz. Sizler de kendi yakın çevrenizden başlayarak dalga dalga aynı gayreti gösterdiğinizde ulaşamayacağımız hedef kalmaz. Türkiye'nin potansiyeline, Türk milletinin gücüne ve dirayetine ne kadar iman ediyorsak kendimizin bu başarıyı elde edeceğine de o derece inanıyoruz. Bu kutlu mücadelede her birinize güveniyorum. Rabbim emeğinizi, gayretinizi artırsın, yüreğinize kuvvet versin diyorum."

Milletin moralini bozmak, gardını düşürmek, mukavemetini kırmak, inancını sarsmak isteyenlerin, sürekli "ülkenin kötü durumda olduğu, daha da kötüye gideceği" yalanını tekrarladığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Elbette böylesine büyük mücadele veren bir ülkenin sıkıntıları, dertleri, hatta kimi zaman kayıpları olacaktır. Önemli olan her duraksamanın ardından yeniden hızlanabilecek iradeye sahip olmaktır. Rabbimize bize bu gücü ve imkanı verdiği için hamdediyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizden aldığımız cesaretle karşılaştığımız her sıkıntıya çare buluyor, yaşadığımız her kaybı süratle telafi ediyoruz. İşte bunu El Bab'da yaşadık mı yaşadık, Afrin'de yaşadık mı yaşadık. Şu anda aynı şekilde Tel Abyad, Resulayn, burada yaşıyor muyuz, yaşıyoruz ama hiçbir yerde dikkat edin geri adım atmadık. Şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan biziz ve birçok afetlerle karşı karşıya kaldık. Bunların hepsi bizim için birer imtihan ama kimseye el açmadık. Sadece Rabbimize el açtık ve Rabbimizin lütfuyla da bunların altından kalktık, kalkıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



- Kahramanmaraş önce ve toparlayıcı şehri vazifesini sürdürüyor.



- Geniş bir alanda süren mücadelemizin anlamını en iyi sizler biliyorsunuz.



- Bugün benzer mankurtlar yine sahnede. Bu mankurtlar PKK'lar hendek kazan arkadaşlar. FETÖ'cüler hakkını arayan bir cemaat diye bahsediyor.



- Ülkemize saldıran tüm örgütlerin yanında yer alanların maskeleri birer birer düşüyor. Bu alçakların ipliğini pazara çıkarmak boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu ülkeyi, terörist sevicilerin, yalan ve iftira tüccarlarının eline bırakmayacağız. Bu sinsi tuzağı boşa çıkaracağız.



- Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz.



- AK Parti olarak çok sağlam durmamız gerekiyor. Tüm okların hedefinde AK Parti ve onun genel başkanı var.



- Gün; birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme, saflarımızı sıklaştırma günüdür.



- Vatandaşlarımızın tamamımın gönlünü kazanmak için gece gündüz çalışmalıyız.



- Ülkemizin verdiği mücadelenin başarısı bizim sağlam durmamıza bağlı.



- Hakikat güneşi karşısında erimeyecek hiçbir buz yoktur.



- Sürekli ülkemizin kötü durumda olduğu yalanını tekrarlıyorlar. Böylesine büyük mücadele veren ülkenin dertleri hatta kimi zaman kayıpları olacak. Önemli olan her duraksamanın ardından yeniden hızlanacak iradeye sahip olmaktır. Yaşadığımız her kaybı süratla telafi ediyoruz. Afrin'de yaşadık mı? Yaşadık. Tel Abyad'da yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Hiçbir zaman geri adım atmadık.



- Şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz.



- Ülkemizin katettiği mesafeyi uluslararası kuruluşlar da teslim ediyor.



- Ülkemizdeki yoksulluk oranı son 8 senede yüzde 13,9'a indi. Yüz bin nüfus başına düşen hekim sayısı 187'ye çıktı. İnternet kullanan bireylerin oranı yüzde 37.6'dan yüzde 71'e yükseldi.



- Bu 8 yıllık dönemde kamunun tüm hizmetlerden memnuniyet seviyesi arttı.Tüm bunlar benim açıkladığım rakamlar değil BM'nin kriterlerine göre oluşturulmuş göstergelerdir.



- Çin'in yaşadığı virüs krizinin yol açtığı sorunlar tüm sistemi etkiliyor. Bundan sonra artık katma değerli üretim meselesi üzerinde çok daha fazla durmamız gerekiyor.



- Otomobil projesi milletimizin bu adımları nasıl heyecan ve hevesle karşıladığını gösteriyor. Daha güzel yarınlar bizi bekliyor.



- Bazıları puslu havaları sever. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz.





- Milletvekillerimizin deprem bölgesi için açtığımız hesaba yaptığı yardımların miktarı 1 milyonu aştı. Milletvekillerimizin yatırdığı paralar var. Ve teşkilatımızın o hesaba yatırmasını beklediğimiz paralar var. Biz istiyoruz ki bu hesapta toplanan paralarla Elazığ ve Malatya'yı ayağa kaldıralım. Biz bunu hazineden de yaparız. Elazığ ve Malatya'da devam eden çalışmaları hemen bitirelim istiyoruz. Kardeşlerimiz evlerine konutlarına girebilsinler.



- İdlib'den sınırlarımıza yürüyen mağdurlar var, mazlumlar var. Suriye içine doğru bir güvenli bölge oluşturduk. İlk etapta 25 bin aileyi yerleştireceğimiz konutları yapıyoruz. Çektikleri çileleri izliyorsunuzdur. Sayın Putin'e söyledim. 4 gün önce yine söyledim. Herkes bizim baktığımız gibi bakmıyor bu olaya.



- Kahramanmaraş'ın hem kahramanlarına hem de zenginlerine özellikle seslenmiş oluyorum.