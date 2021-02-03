Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi protestolarına sert tepki: Öğrenci misiniz, terörist misiniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Tüm il kongrelerimizi bitiriyoruz. Önümüzdeki ayın sonuna doğru büyük kongremize hazır hale geleceğiz. Bu kongrelerimizi elbette temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek yürütüyoruz. Kapalı salonlarda sınırlı katılımla yaptığımız kongrelerimizde büyük coşkuya şahit oluyoruz. Kongrelerimizi demokrasi şölenlerine çeviren kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum.

Ülkemize husumeti politikalarının merkezine yerleştiren güçlere terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz. Bununla kalmıyor yeni kazanımlar için yeni adımlar atmanın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Ülkemizin önümüzdeki dönemde kendine güçlü bir yer edinmesini sağlıyoruz.

(Boğaziçi'ndeki protestolar)

CHP, 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yaptıkları açıklamalarına bakınca terör örgütlerinin üyesi olan gençleri ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz! Buna fırsat vermeyeceğiz, gereği neyse yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak, yaşatmayacaktır. Bay Kemal sen terörist arkadaşlarınla devam edeceksen buyur o yola devam et. LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir.

Yine söylüyorum kendi partilerinde taciz, tecavüz ayyuka çıkmışken önce kendilerini temizleseler yeter. Yalanı gür sesle söyleyince herkesi inandırabileceklerini sanan bu zihniyeti milletimize havale ediyoruz.

Dün CHP'nin başındaki zat çıktı. Yine tamamı yalan bu hakikatleri saptırmaya çalıştı. Ocak ayı ihracatımızın 15 milyar doları aşarak tüm zamanların rekoru kırdığı müjdesi paylaşıldı. 22 milyar destek ödemelerini yok saydı. Kulağı var duymuyor, gözü var görmüyor. Bu zatın kalbi mühürlenmiş.

Ateşi suyla yalanı da hakikatle söndürebiliriz.

(Yeni anayasa çalışması)

Tüm kesimler içinde olursa anlamlı olacak. Yeni anayasa çalışmasına hiç şüphesiz Cumhur İttifakı ortağımızla öncülük edeceğiz. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum. Olumlu katkıda bulunmak isteyen herkesi yeni anayasa çalışmalarında görmek istiyoruz.

Böyle bir gelişmeden ancak mutluluk duyarız. Bunun bizim değil milletimizin talebi olduğunu da belirtmek isteriz.

Ne gerekiyorsa yapmakta asla tereddüt etmeyiz. Cumhur İttifakı'yla ülkemizin yakaladığı fırsatı yanımızda yer alacak herkese yüreğimiz de kollarımız da açıktır.